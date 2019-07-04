Что покажут венгры и французы на "Иннопроме"

Франция впервые подготовила национальный стенд для международной промышленной выставки "Иннопром".

Свои разработки на нем представят семь компаний: Air Liquide (производитель промышленного газа); международный лидер в сфере информационных технологий Atos; специализирующаяся на строительстве канатных дорог промназначения фирма Poma и "Национальные канатные дороги", а также фармацевтическое предприятие Sanofi, химический холдинг SPCM S.A, производитель информсистем для зданий Legrand.

Франция подготовила и свою деловую программу, посвященную зеленым технологиям в промышленности.

- Я общался с представителями российских предприятий, и знаю, что эта тема сейчас очень востребована. Урал - регион с развитой тяжелой металлургией, и многие наши компании очень заинтересованы в сотрудничестве с местными заводами, тем более что Франция - один из мировых лидеров в области экологической политики. Наше участие в "Иннопроме" направлено на укрепление российско-французских экономических связей. В 2018 году товарооборот между нашими странами превысил 17 миллиардов долларов. Сегодня Франция - вторая по объему иностранных инвестиций в российскую экономику и крупнейший иностранный работодатель. С 2014 года ни одна французская компания, работавшая на российском рынке, не ушла отсюда, - комментирует Пьер-Аллен Кофинье, генконсул Франции в Екатеринбурге.

Венгрия делает национальный стенд уже второй год подряд. Откроет его заместитель госсекретаря министерства инноваций и технологий Адам Надь. В экспозиции представлено пять компаний, в том числе ZalaZon, построившая и управляющая одним из крупнейших в Европе тестовым полигоном для транспортных средств. Он сочетает в себе функции испытательного трека с исследованиями и разработками, связанными с автомобилями будущего: электрокарами и автономными. Также в числе участников выставки - "Будапештский водоканал"; фирма "Полюс", занимающаяся проектированием и поставкой оборудования для пищепрома, АПК, ЖКХ, энергетики; "Лакич машиностроительная компания", специализирующаяся на выпуске сложной и точной продукции, в том числе крупногабаритных сварных стальных конструкций, маломощных ветрогенераторов, конструкционных частей туннельного бурового оборудования; "Феникс" - производитель измерительных приборов для энергетики.

- Мы готовим переговоры господина Надя с членами правительства Свердловской области: будут обсуждаться возможности сотрудничества в здравоохранении, ЖКХ, при создании "умных городов", - говорит Сергей Сюч, генконсул Венгрии в Екатеринбурге. - У венгерского бизнеса уже имеется опыт работы и на российском рынке, и на рынке Свердловской области, в частности, сейчас венгерские предприниматели строят водоочистные сооружения в Ревде, два года назад было создано СП "Уральская водная компания". Имеется у нас и опыт внедрения энергосберегающих технологий в городах, есть, что показать друг другу в медицине.