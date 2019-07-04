Югра готова принять детей, пострадавших в Иркутской области

Югра готова принять в оздоровительные лагеря детей из пострадавшей от наводнения Иркутской области. Регион уже обратился с официальным предложением на этот счет к губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

- Жители Югры, как и всей территории нашей страны, с тревогой и обеспокоенностью следят за тем, что происходит в Иркутской области, -отметил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. - Глава региона Наталья Комарова дала поручение проработать механизмы помощи пострадавшим в Иркутской области. И сегодня Югра готова принять на летние каникулы две группы ребят в возрасте от 13 до 18 лет. Первая смена для них начнется 8 июля, вторая - 24 июля.

Как рассказали в правительстве Югры, двухнедельные смены будут проходить на площадке регионального молодежного центра, где организован лагерь с круглосуточным пребыванием детей "Мастерская технологий будущего". Это интересная, насыщенная смена, основная тематика которой - информационное цифровое пространство. Креативные лекторы из Москвы, Новосибирска, Томска расскажут ребятам о технологиях развития цифрового пространства.

По словам Всеволода Кольцова, программой предусмотрено проведение множества самых различных мероприятий спортивной, музыкальной, патриотической направленности.

- Югра готова принять ребят, оказать им сибирское гостеприимство, - резюмировал заместитель главы региона.

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Почти 40 тысяч юных югорчан отдохнули в детских оздоровительных организациях округа и за пределами региона в первую смену летней оздоровительной кампании. В их числе - 1,2 тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 793 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В первую смену в округе действовало 484 организации отдыха и оздоровления детей. В них побывали более 35 тысяч человек. В климатически благоприятных регионах в июне отдохнули более четырех тысяч детей, из них почти три тысячи - в здравницах Краснодарского края и Крыма, - сообщил заместитель директора окружного департамента образования и молодежной политики Геннадий Забайкин.

По его словам, во вторую смену в климатически благоприятные регионы страны отправятся более 5 тысяч детей.

Отметим, на территории Югры в детских оздоровительных организациях работают 31 врач и 424 средних медицинских работника.

В июне, по данным заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Югры Эльвиры Старцевой были трудоустроены 26 процентов находящихся на учете несовершеннолетних. В целом все дети этой категории были заняты разными формами труда и отдыха. Такая занятость повлияла на снижение подростковой преступности в сравнении с прошлым годом на десять процентов.