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04.07.2019 08:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Липовая компенсация: Приставы предупредили о новом виде мошенничества

Текст: Татьяна Воробьева

Жители Екатеринбурга стали находить в почтовых ящиках письма с исполнительными листами, согласно которым, якобы, человеку полагается некая денежная компенсация. Свердловские приставы предупреждают: это мошенничество. И рассказывают, как распознать подделку.

Пунктом оправления таких депеш значится Москва. В исполнительном листе указано, что человеку (имеется полное имя адресата) положены деньги согласно федеральному закону (даны ссылки на них). Подписан лист сотрудниками ФССП России.

Фото: Наталья Ковалева, газета "Донецкий рабочий"
Новый вид мошенничества грозит проблемами почти каждому россиянину

Бланк на первый взгляд кажется солидным: на нем есть голограмма, номер, печати и подписи.

Через некоторое время после того, как человек забирает письмо, ему звонят лже-приставы и говорят, что нужно оплатить государственную пошлину, сообщают счет для этого.

"Это только один способ мошенничества, - говорят в надзорном ведомстве. - Может прийти письмо с требованием погасить долги под угрозой заморозки банковских счетов. Причем в таких письмах могут быть указаны настоящие контакты управлений службы судебных приставов и других госучреждений, они грамотно составлены, могут иметь герб и даже печать. Вот только реквизиты счета, указанные на бланке или продиктованные по телефону, ничего общего с госучреждениями не имеют, в результате деньги получают мошенники".

Действуют аферисты и через интернет: массово рассылают сообщения о вымышленных долгах. При переходе по ссылке в тексте письма загружается архивный файл с вирусом, и конфиденциальная информация на компьютере (данные банковских крат, счетов, пароли) может стать доступна мошенникам.

"Приставы не уведомляют должников по электронной почте: такие письма можно даже не открывать. Узнавать о долгах нужно только на официальном сайте УФССП своего региона", - напоминают в управлении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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