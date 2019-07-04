Липовая компенсация: Приставы предупредили о новом виде мошенничества

Жители Екатеринбурга стали находить в почтовых ящиках письма с исполнительными листами, согласно которым, якобы, человеку полагается некая денежная компенсация. Свердловские приставы предупреждают: это мошенничество. И рассказывают, как распознать подделку.

Пунктом оправления таких депеш значится Москва. В исполнительном листе указано, что человеку (имеется полное имя адресата) положены деньги согласно федеральному закону (даны ссылки на них). Подписан лист сотрудниками ФССП России.

Бланк на первый взгляд кажется солидным: на нем есть голограмма, номер, печати и подписи.

Через некоторое время после того, как человек забирает письмо, ему звонят лже-приставы и говорят, что нужно оплатить государственную пошлину, сообщают счет для этого.

"Это только один способ мошенничества, - говорят в надзорном ведомстве. - Может прийти письмо с требованием погасить долги под угрозой заморозки банковских счетов. Причем в таких письмах могут быть указаны настоящие контакты управлений службы судебных приставов и других госучреждений, они грамотно составлены, могут иметь герб и даже печать. Вот только реквизиты счета, указанные на бланке или продиктованные по телефону, ничего общего с госучреждениями не имеют, в результате деньги получают мошенники".

Действуют аферисты и через интернет: массово рассылают сообщения о вымышленных долгах. При переходе по ссылке в тексте письма загружается архивный файл с вирусом, и конфиденциальная информация на компьютере (данные банковских крат, счетов, пароли) может стать доступна мошенникам.

"Приставы не уведомляют должников по электронной почте: такие письма можно даже не открывать. Узнавать о долгах нужно только на официальном сайте УФССП своего региона", - напоминают в управлении.