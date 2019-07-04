На Ямале шесть человек пострадали в ДТП с автобусами

В Новом Уренгое произошла авария с участием легковушки и двух автобусов. Пострадали шесть человек, в том числе - один несовершеннолетний.

ДТП, по данным полиции, спровоцировал водитель на автомобиле Mazda: он не рассчитал скорость и дистанцию до ехавшего впереди автобуса Mercedes и столкнулся с ним. После легковую иномарку по инерции отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автобус НЕФАЗ.

"Водитель и пассажир из Mazda получили повреждения различной степени тяжести и госпитализированы в городскую больницу города Новый Уренгой. Четыре пассажира из НЕФАЗа также травмированы (одному из пострадавших - 16 лет), но им госпитализация не понадобилась", - рассказали в пресс-службе главка МВД автономного округа.

По факту происшествия проводится проверка.