Скандал вокруг фермера, решившего удобрить свои поля органическими удобрениями, разгорелся недавно в Свердловской области. Андрея Савченко, основателя одного из старейших в регионе крестьянских хозяйств, обвиняют в "мушином геноциде" местного населения: вслед за вонючим удобрением, завезенным с одной из птицефабрик, ближайшие деревни атаковали тучи насекомых. Деятельность фермера сейчас проверяют природоохранная прокуратура, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и даже следственный комитет.

Савченко такой не один: на карандаш к надзорным органам только за последний год попало до десятка уральских фермеров, рискнувших использовать для повышения плодородия своих угодий органику на основе птичьего помета. А сумма начисленных им штрафов приближается к астрономической для мелких сельхозпроизводителей цифре - 70 миллиардов рублей. Крестьяне говорят: с тех пор как отходы животноводства и птицеводства признали опасными веществами и приравняли по классу вредности к дизтопливу и фосфатам, стало рискованно даже заикаться о некогда привычных натуральных удобрениях.

Муха знает

- И год не продержался, как начались инспекции, - с досадой комментирует результат своей аграрной инициативы Андрей Савченко.

Отсчет крестьянин ведет с осени прошлого года, когда он привез с птицефабрики удобрения. Точнее, подсушенный субстрат, уже прошедший, как того требуют санитарные нормы, обработку - обеззараживание. Чтобы стать полноценным удобрением, продукт вперемешку с соломой зиму пролежал на краю поля, а по весне его запахали в землю. Технология хоть и простенькая, но испытанная веками. Только на этот раз она дала сбой - в удобренной земле зародились полчища мух. И полетели в ближайший поселок Лазоревый.

- Думаю, с расчетами ошибся. С теплой весной не угадал, на день-два опоздал с перепашкой - вот мухи и полезли, - анализирует свои ошибки Савченко.

Мы приехали на поле битвы, когда здесь уже прошла череда инспекторов. Поле было перепахано, территория вдоль дорог обработана химикатами. От падших насекомых обочины казались черными, но вокруг все равно жужжало нетипично много мух. "Да я их всех знаю в лицо! Какая деревня без мух?" - отшучивался Савченко. О случившемся рассказывал неохотно, зато готов был показать и лопату, которой вскопал свой первый фермерский участок в 1992 году, и размах нынешнего хозяйства - 500 гектаров полей.

- Земля требует подпитки. От интенсивной эксплуатации она беднеет. Когда получаешь по 30-35 тонн картофеля с гектара, одной только химией компенсировать весь комплекс питательных веществ не получится. Почве нужна органика, жучки-червячки, все, что восстанавливает плодородный слой. Мне необходимо внести шесть тонн органики на гектар, успел только четыре и тут же получил по рукам, - поясняет фермер. - Минсельхоз РФ тоже поддерживает такую позицию: почве нужна органика, в Государственную думу РФ внесены предложения о поправках в федеральный закон об обращении с опасными отходами, исключающих органические удобрения из числа опасных веществ.

Куриный переворот

Первые законодательные акты о включении навоза животных и птичьего помета в 3 и 4 классы особо опасных отходов появились еще в 2011 году. Через пять лет узаконили требование лицензирования деятельности сельхозпредприятий по хранению и переработке органики. И все эти годы и в деревне, и в федеральных ведомствах не утихают споры: что выдает домашняя живность - удобрение или отходы?

Большинство фермеров до сих пор считает принятые нормативные акты "вредной глупостью", которая негативно сказывается не только на нынешнем состоянии хозяйств, но и на будущей продовольственной безопасности страны. Один из доводов: получение разрешительных документов на право пользования естественным природным добром - процесс неоправданно длительный и дорогостоящий. Так, стоимость лицензии на хранение и переработку органических отходов начинается от 100 тысяч и доходит до 1,5 миллиона рублей. Штрафы же за нарушения просто разорительны.

При этом никто из крестьян не отрицает, да это известно даже горожанам-садоводам: свежий навоз губителен для растений, он не хуже химии может выжечь землю, сделав ее безжизненной пустыней. По идее, принятые законы должны были подтолкнуть сельхозпроизводителей к процессу переработки отходов в ценное удобрение. Но этого не произошло. Результаты недавнего мониторинга свердловского Союза малого и среднего предпринимательства показали: ни у одного сельскохозяйственного предприятия в регионе нет лицензии на работу с отходами животноводства и птицеводства.

От интенсивной эксплуатации земля беднеет. Когда получаешь по 30-35 тонн картофеля с гектара, одной только химией компенсировать весь комплекс питательных веществ не получится

В прошлом году на Среднем Урале образовано 1,48 миллиона тонн сельскохозяйственных отходов. Большую часть из них - 79,8 процента - произвели два десятка крупнейших животноводческих и птицеводческих хозяйств. В регионе зарегистрирована 141 площадка для размещения отходов жизнедеятельности животных и птиц. Полигоны занимают более 200 гектаров, на них скопилось 200 тысяч тонн этого добра. При этом 28 площадок - бесхозные.

В августе прошлого года за незаконное обращение с сельхозотходами суд взыскал 43,1 миллиона рублей штрафа с агропредприятия "Полевское". И оно еще легко отделалось: первоначально штраф превышал 160 миллионов. В середине октября вступило в силу решение о взыскании 22 миллионов с Нижнетагильской птицефабрики. На днях ее руководство добилось возможности выплачивать эту сумму в рассрочку. В черный список попала и птицефабрика "Рефтинская", надзорные ведомства обвинили ее в нанесении ущерба почве на 287 миллионов рублей.

Природный полуфабрикат

Сообщения о том, что российские исследователи разработали очередную эффективную технологию переработки отходов животноводства и птицеводства, появляются довольно часто. К примеру, на днях ставропольские ученые известили, что смогли получить биогаз, экоудобрения в виде гранул и жидкие биологически активные удобрения для растениеводческой отрасли. Эти продукты почти на треть увеличивают урожайность зерновых культур.

А вот информации о внедрении современных технологий переработки органики гораздо меньше. Вкладываться в производство "с душком" бизнес не спешит, считая это не слишком выгодным делом. По нашим данным, в УрФО только в Челябинской области на животноводческой площадке одного из крупнейших в регионе производителей мяса год назад запустили проект по производству полноценного удобрения из навоза. Даже на модернизированной недавно крупной птицефабрике "Боровская" в Тюменской области на приобретение оборудования для переработки и утилизации отходов денег не выделили. В итоге обновленному предприятию грозят штрафы по старым грехам с отходами.

Животноводы и птицеводы в этой ситуации нашли неожиданный для надзорных органов выход. Вкладывая средства в полную переработку по инновационным технологиям, они начали выпускать продукт с новым названием - "агрохимикат". Это своеобразный полуфабрикат удобрений. До идеальных стандартов, гарантирующих отсутствие мух и запаха, вещество недотягивает, но прошло необходимую обеззараживающую обработку и отлежалось, став безопасным для природы.

Собственно, этот продукт и пытаются использовать уральские фермеры. Пока, как видим, не очень успешно. Но другого выхода, по словам Андрея Савченко, у земледельцев нет - плодородие полей не бесконечно.

- Скорее всего, мы находимся на пути к осознанию проблемы, - философски заключил на прощание фермер.

Мнение

Виктор Касатиков, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий сотрудник всероссийского НИИ органических удобрений и торфа:

- Одно дело, когда речь идет о больших свинокомплексах или птицефабриках, другое - о фермере, у которого за год образуется от силы тонна навоза, а для полноценной переработки этой органики ему необходимо вложить не менее миллиона рублей. Причем готовый к продаже, изготовленный по всем ГОСТам продукт он сможет получить года через полтора. К решению этого вопроса необходимо подходить дифференцированно. Продумать бюджетные субсидии для небольших сельхозпроизводителей, чтобы стимулировать правильную работу с органикой. Но, к сожалению, пока надзорным органам легче штрафовать, чем добиваться запуска эффективного процесса переработки.

Между тем

Завозить торф из России для повышения плодородия своих полей решили власти Китая. Интенсивное сельхозпроизводство, основанное на широком использовании химических удобрений и препаратов, стимулирующих рост и вызревание, привело к масштабному обеднению почв в КНР. Как сообщили во всероссийском НИИ органических удобрений и торфа, представители Поднебесной сейчас активно интересуются технологиями переработки и использования разных видов органики. Недавно уральское предприятие заключило долгосрочный контракт на 160 миллионов долларов на поставку в Китай торфа. Объемы могут достигнуть 600 тысяч кубометров в год.

Справка РГ

В настоящее время в России во всех категориях хозяйств образуется 294 миллиона тонн навоза и помета, а к 2030 году цифра может достичь 314 миллионов тонн. А вот объемы использования органических удобрений недостаточны даже для простого воспроизводства плодородия пахотных земель. Их внесение остановилось на уровне 53 миллиона тонн в год, или менее одной тонны на гектар посевной площади, что составляет всего 10 процентов от потребности.