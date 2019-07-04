В столице Урала сократилось число летних кафе

В погожий летний вечер горожане любят посидеть за столиком на уютной деревянной веранде, продуваемой теплым ветерком. Однако, по наблюдению жителей Екатеринбурга, в этом году подобных мест в столице Урала явно поубавилось. Даже неподалеку от нашей редакции на улице Тургенева в 2018-м было несколько летних кафе, нынче же всего одно. В чем причина, выяснял корреспондент "РГ".

Тележка с адресом

Данные мэрии версию жителей подтверждают - количество официально зарегистрированных сезонных объектов действительно заметно уменьшилось: если в 2017-2018 годах их числилось 287, то в этом году - 167. Такое количество заведений внесено в новую, бессрочную схему размещения сезонных объектов общепита Екатеринбурга.

- Даже если веранда открылась при обычном ресторане, она должна быть зарегистрирована согласно 295-му постановлению правительства Свердловской области. Правило для всех одно: попасть в схему нестационарных сезонных объектов, работающих с 1 апреля по 1 октября, - сообщила "РГ" главный специалист комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Надежда Орлова.

Интересно, что в документ внесли не только открытые всем ветрам ресторанчики, но даже тележки с мороженым и прохладительными напитками. Несмотря на их явно мобильный характер, местоположение каждого холодильника на колесах жестко закреплено.

Впрочем, при внимательном изучении документа стало ясно, что еще один сегмент уличного общепита - разъездные кофейни - туда не попал. Хотя их в городе довольно много и некоторые даже облюбовали постоянные места. Например, несколько таких "кофемашин" ежедневно стоят на набережной городского пруда.

Столики на крыше

Сейчас в городе официально работают 109 сезонных кафе и 58 тележек. Понятно, что они распределены по территории неравномерно, в зависимости от спроса. Неудивительно, что больше всего объектов зарегистрировано в центральном Ленинском районе, второе место - у Кировского. А вот в Октябрьском и Чкаловском термоконтейнеров нет вообще, да и летних кафе негусто.

Чтобы не платить за аренду земли, можно разместить открытую веранду на крыше собственного ресторана

Как сообщили в мэрии, регистрировать сезонный объект обязательно, если он находится на участке, находящемся в собственности РФ, региона или муниципалитета. Судя по схеме, сезонные кафе могут занимать практически неограниченную площадь - от 25 до 437 квадратных метров. Тележкам обычно хватает 2-4 квадратов. Именно в зависимости от этой цифры чиновники рассчитывают арендную плату за землю. Такая функция с 2019 года перешла от городского земельного комитета в ведение районных администраций.

- Новые регистрационные порядки напугали рестораторов, они боятся проходить такой сложный путь получения разрешений и стараются как-то обойти эту схему, - констатирует старший преподаватель кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Яна Старовойтова.

Скажем, не включаются в общегородской перечень летние кафе, размещенные на участках, принадлежащих многоквартирным жилым домам (тогда вопросами платы за землю занимается управляющая компания) или арендуемых торговыми центрами. Впрочем, если хорошенько подумать, можно найти и другие варианты, позволяющие не вносить объект в схему и даже вообще не платить за землю. Например, остроумное решение - разместить открытую веранду на крыше собственного стационарного объекта, как сделали владельцы бара и ресторана в самом сердце города, в Историческом сквере.

К слову, по оценке Яны Старовойтовой, большой прибыли летние площадки не приносят, за исключением фундаментальных веранд, но они требуют и больших вложений, которые окупятся только через 3-4 года. Но за это время придет в негодность и сама времянка…

Утром стулья, вечером деньги

Оказывается, открытое кафе можно не ставить на учет еще в одном случае - если утром выносить на улицу столы и стулья, а вечером возвращать их в помещение - и подсчитывать дополнительную выручку. Так, например, поступили владельцы небольшого кафе на Тургенева.

- Мы не летнее кафе - стационарное, - утверждает управляющий Виталий.

По словам Яны Старовойтовой, многие рестораторы официально не оформляют летнее кафе, предпочитая "пристенное" размещение по периметру, или выставляют, например, вместо столов бочки, которые не нужно регистрировать. Такая схема оптимальна: хорошая погода - выносим столики, нет - обслуживаем гостей внутри помещения.

Но, судя по всему, предприниматели идут на ухищрения не столько ради того, чтобы не платить за землю, сколько по другой причине: самая большая проблема - долгий процесс включения объекта в схему. Например, если владелец кафе решил открыть летнюю веранду и, как положено, подал заявку, разрешение он получит… только в следующем году.

- Изменения в документ невозможно вносить по мере поступления заявок, их вносят разово. Сейчас собираем заявления, но в схему они попадут только через год, - утверждают в мэрии.

Возможно, процесс пойдет быстрее в 2020-м, когда вопросами регистрации летних объектов займутся администрации районов.