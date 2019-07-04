В споре о законности введения платной рыбалки на челябинских озерах, арендованных предпринимателями, наметились сдвиги. После видеообращения рыбаков на прямую линию с президентом в конфликт вмешались минсельхоз и Общественная палата региона, предложив сообща за столом переговоров поискать решение проблемы.

Первым рыбозаводчиков вызвал на разговор исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Алексей Кобылин, который заявил: развитие отрасли пастбищного рыбоводства, конечно, является важной задачей, но при этом не должны страдать и любители посидеть на берегу с удочкой, которые имеют право беспрепятственного доступа на все водоемы общего пользования. Другими словами, каких-либо конфликтов, а тем более физических столкновений рыбаков с предпринимателями, о которых они сообщали главе государства, возникать не должно. По словам министра, поправки в закон, ограничивающие любительскую рыбалку на водоемах, находящихся в долгосрочном пользовании, еще не приняты. И взимание платы за рыбалку на арендованных рыбозаводчиками водоемах, по сути, их самодеятельность.

В свою очередь, бизнесмены пожаловались на убытки от деятельности многочисленных браконьеров, вылавливающих ценные породы рыбы, и заявили, что для увеличения объемов зарыбления они должны быть уверены в завтрашнем дне и защите своей собственности.

Нужно отказаться от разведения рыбы пастбищным способом и использовать индустриальный, при котором она выращивается в специальных садках, предлагают рыболовы

- Право пользования водным объектом мы получаем на аукционе, заплатив за аренду, - пояснил предприниматель Александр Рындин. - За последние два года только на приобретение рыбопосадочного материала я потратил более 22 миллионов рублей. Кроме того, нужно поддерживать достаточную кормовую базу, покупать транспорт и оборудование, платить рабочим и отчислять налоги. При этом озера зарыбляются не только пелядью, которая, к счастью, на удочку не ловится. Многие предприниматели разводят карпа, судака, щуку, сига, рипуса, амура. Эти породы и становятся легкой добычей, хотя являются собственностью рыбозаводчиков.

- К примеру, на Теренкуле мы подращиваем карпов как посадочный материал для зарыбления других озер, - продолжил разговор директор Кыштымского рыбоводного хозяйства Александр Новиков. - Это не аборигенная рыба, но именно за ней чаще всего охотятся браконьеры, которые наносят существенный вред хозяйству. Если поехать на озеро прямо сейчас, то мы увидим, что рыбаки вылавливают именно молодь карпа, а не карасей.

С другой стороны, как отделить ценные породы рыбы от "коренных жителей" водоема, если и те, и другие клюют на любительскую наживку?

- Нужно отказаться от разведения рыбы пастбищным способом, когда мальками зарыбляется весь водоем, и использовать индустриальный, при котором рыба выращивается в специальных садках, - предлагает представитель южноуральских рыболовов, автор обращения к президенту Михаил Акатьев. - Если арендаторы разместят свои садки на одной половине озера, а нам оставят другую, это станет прекрасным решением вопроса и прекратятся все разговоры о браконьерстве.

Еще одним предложением стала разработка госпрограммы зарыбления озер региона. Как правило, конфликты возникают вокруг десятка водоемов, в их числе Урефты, Касарги, Уелги, Теренкуль, Южноуральское водохранилище, на которых ведется активная рыбохозяйственная деятельность. А все потому, что в аренду сдаются лучшие, богатые рыбой озера, в то время, как на других, где ее крайне мало, и можно было бы разводить, этого почему-то не делается. Общественная палата попросила представителей минсельхоза рассмотреть вопрос и устранить перегиб, из-за которого интересы рыбозаводчиков и рыбаков-любителей столкнулись на одних и тех же водоемах.

По словам Михаила Акатьева, проблема свободного лова на Южном Урале обострилась в октябре прошлого года. Из трех тысяч озер в регионе уже 201 находится в аренде у предпринимателей, повсеместно требующих деньги за спортивную и любительскую рыбалку.

- Это не совсем так, рыбоводы защищают только единичные участки, на которых, как правило, очень мало аборигенной рыбы, - возражает Александр Новиков.

В качестве примера "доброй воли" рыбозаводчик заявил о временном моратории на взимание денег за любительский лов на всех арендованных им 11-ти озерах. Остается надеяться, что его примеру последуют и другие арендаторы. Переговоры с ними будут продолжены, а все поднятые во время дискуссии вопросы вынесут на очередной рыбохозяйственный совет, который пройдет в конце сентября.