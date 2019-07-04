В Тюменской области форсируют ликвидацию незаконных свалок и увеличивают объемы отбора вторичного сырья на мусоросортировочных линиях. Недавно правительство региона направило очередной бюджетный транш, 117 миллионов рублей, на ликвидацию 253 стихийных свалок на территориях трех муниципальных образований, а региональный оператор объявил о скором запуске второго специализированного завода, на сей раз в Тобольске. Все это делается в рамках реализации программы "Чистая страна" - ключевой для национального проекта "Экология".

Одно из самых крупных в РФ мусоросортировочных предприятий производительностью 90 тонн в час построено в окрестностях Тюмени после заключения в 2014 году концессионного соглашения с "Тюменским экологическим объединением". За пять первых месяцев нынешнего года завод принял свыше ста тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Доля отобранных для вторичной переработки фракций в общей массе ТКО последовательно растет. Сейчас она приближается к 17 процентам, а к концу года может достигнуть 40. С момента пуска завода в январе 2019-го выручка от продажи пластика, полиэтилена, лома черных металлов, алюминиевых банок, стекла, текстиля, бумаги, картона составила около 70 миллионов рублей. Что показательно: здесь обрабатывают 95 процентов поступающих отходов - это более чем на треть выше обязательной планки, установленной нацпроектом "Экология" на период до 2024 года.

В августе аналогичный завод заработает в Тобольске. На нем будет занято свыше 120 человек - штат уже формируется. Еще один мусоросортировочный завод строят в Ишимском районе. В итоге три предприятия, расположенные в западной, северной и юго-восточной зонах области, возьмут на себя весь поток образуемых на его территории ТКО. Важно не только довести извлечение вторсырья из отходов до максимально возможного объема, но и реализовать его.

Председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы, руководитель партийного проекта "Чистая страна" Инна Лосева среди основных задач на старте мусорной реформы называет содействие организации переработки вторсырья на различных промпроизводствах, в первую очередь местных. Среди партнеров сортировщика ТКО - предприятия "УГМК-Сталь", "Стеклотех", "Эковата", завод полимерных изделий и другие. Идет поиск инструментов, стимулирующих производителей продуктов в стеклянной, пластиковой и алюминиевой таре принимать ее от потребителей для последующей утилизации.

Замгубернатора Вячеслав Вахрин обращает внимание на то, что сегодня логистика сбора и транспортировки отходов исключает их разгрузку вне санкционированных зон, чем прежде грешили недобросовестные перевозчики. Ведь теперь собранными за услугу деньгами распоряжается регоператор, он расплачивается за доставку ТКО на приемный пункт по факту, и водителю сваливать мусор "где-нибудь" нет резона.

Ну а сотни незаконных свалок, что образовались в предыдущие годы, ликвидируют в течение трех лет. В 2019-м их количество сократят сразу на 468 - необходимые для этого средства в бюджете зарезервированы. Помимо того, по информации директора регионального департамента недропользования и экологии Жанны Злобиной, запланировано рекультивировать два десятка полигонов.

Кстати

В 2018-м по итогам рейтинговой оценки "Зеленого патруля" Тюменская область вошла в пятерку самых экологически чистых субъектов РФ. Свои позиции, судя по темпам реализации программы "Чистая страна", она удерживает.