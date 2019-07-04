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04.07.2019 18:45
Рубрика: Происшествия

Росгвардия отстранила подозреваемых во взяточничестве врачей

Врачи главного ведомственного госпиталя Росгвардии отстранены от своих обязанностей в связи с подозрением во взяточничестве.

"Данные военнослужащие отстранены от исполнения своих должностных обязанностей на время проведения следственных действий", - цитирует ТАСС пресс-службу федеральной службы.

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В то же время "Интерфакс" уточнил, что данные врачи подделывали диагнозы для военно-врачебной комиссии.

В Росгвардии добавили, что ведомство будет вместе с другими правоохранительными органами "бороться с коррупционными проявлениями в своих рядах".

Отмечается также, что выявить врачей-взяточников удалось в ходе совместной операции с ФСБ. При этом отстранение специалистов от исполнения их обязанностей названо "следствием принципиальной позиции" главы ведомства.

Происшествия Правосудие Следствие Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Росгвардия Борьба с коррупцией
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