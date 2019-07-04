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04.07.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло токсичные футболки

Текст: Марина Гусенко
Роскачество исследовало женские футболки 14-ти популярных российских и иностранных брендов. Стоили образцы от 699 до 3790 рублей за штуку. Их протестировали в том числе на токсичность, гигроскопичность (способность ткани поглощать и отдавать влагу), воздухонепроницаемость, время впитывания влаги и высыхания.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Итог - только к пяти образцам у экспертов не было вопросов. Все они могли бы претендовать на Знак качества. Но получить его сможет только один - товар российского производства. Остальные качественные образцы оказались импортными. Кстати, "победившие" футболки, были сделаны на сто процентов из полиэфирных волокон либо из полиэфира (полиэстера) с эластаном или спандексом (полиуретановые волокна).

Фото: iStockphoto
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Оказалось, что производители футболок четырех брендов обрабатывают их токсичными веществами. Один из них написал об этом на маркировке, упомянув, что использован биоцид (неопасное для человека вещество, но оно способно повлиять на индекс токсичности). Это вещество может использоваться для защиты товара от плесени. Другие производители об использовании веществ, способных повлиять на индекс токсичности, покупателей не уведомили.

Среди хороших новостей - ни в одном образце не обнаружили опасный формальдегид, который может спровоцировать болезни сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Что касается комфорта, воздухопроницаемости и влагоотдачи, футболка только одной торговой марки оказалось плохо вентилируемой. Что касается окраски, материал устойчив к поту у 12-ти протестированных футболок из 14-ти. Маркировка футболок четырех брендов оказалась недостоверной.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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