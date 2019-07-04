Роскомнадзор обнаружил 160 сайтов с рекламой поддельных паспортов

Роскомнадзор за полгода ограничил доступ к 160 ресурсам и отдельным страницам сайтов с информацией о продаже поддельных паспортов. Работа проводится в рамках Стратегии противодействию экстремизму в России до 2025 года, поясняют в ведомстве.

Владельцы 37 сайтов на основании судебных решений самостоятельно ограничили доступ к противоправной информации. Доступ к остальным ресурсам заблокировали операторы связи.

"Сайты содержали информацию о незаконных способах изготовления и приобретения паспортов гражданина России без прохождения обязательных процедур в государственных органах", - уточняется в сообщении Роскомнадзора.