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Рубрика: Спорт

Рвутся на трибуны

Россия входит в лидеры по заявкам на билеты игр Евро-2020
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 144(7902)
Россия является одним из лидеров по количеству заявок на билеты на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу. В топ-5 этого списка также попали англичане, венгры, немцы и голландцы.
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Прием заявок в рамках первого этапа продаж стартовал 12 июня и завершится 12 июля. Сразу после него состоится жеребьевка, по итогам которой победители смогут выкупить билеты. По данным Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), около 4,5 миллиона болельщиков желают попасть на встречи турнира.

Второй этап продаж запланирован на декабрь 2019 года. Приобрести билеты могут фанаты из стран, сборные которых к тому моменту обеспечат себе участие на Евро. Наконец, в апреле следующего года стартует прием заявок от болельщиков, чьи команды попали в финальную часть турнира через стыковые матчи.

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