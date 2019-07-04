Россия заявила Токио протест из-за обозначения Курил японскими

"Дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита G20 материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых южнокурильские острова РФ обозначены как территория Японии", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что японская сторона злоупотребила функциями председателя G20 "в целях продвижения необоснованных территориальных претензий" к России.

На Смоленской площади действия японских властей вызвали непонимание. Захарова напомнила, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно декларировал намерение воздержаться от шагов, способных причинить ущерб политической позиции другой стороны и негативно повлиять на атмосферу двусторонних отношений в целом.

Напомним, что Москва и Токио продолжают обсуждать проблематику заключения мирного договора. В последний раз президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ затрагивали эту тему 29 июня на переговорах в Осаке после завершения саммита "двадцатки". Лидеры условились продолжить диалог.

В ноябре прошлого года Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре договорились ускорить решение проблемы мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Впрочем, стороны до сих пор по-разному смотрят на данный вопрос. Москва настаивает на необходимости признания Токио итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Москвы над южными Курилами. В Японии пока не готовы отступать от своей прежней позиции.