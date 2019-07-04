Женская сборная России потерпела сокрушительное поражение в четвертьфинале чемпионата Европы. В столице Сербии Белграде наши девушки были разгромлены действующими обладательницами титула испанками - 54:78.

Россия четвертый кряду Евробаскет осталась без медалей, но продолжает борьбу за место в олимпийской квалификации. Фото: Fiba.basketball

Несмотря на это фиаско, россиянки продолжают борьбу на Евробаскете. Впереди матч с неудачником другого четвертьфинала Сербия - Швеция. Победитель субботней встречи получит право выступить на мировой олимпийской квалификации, проигравший лишится всяческих надежд на поездку в Токио-2020.

Поражение от Испании было предсказуемым, хотя в одной из товарищеских встреч в преддверии первенства Старого Света россиянки выиграли у девушек с Пиренейского полуострова. Однако контрольные матчи никак нельзя равнять с официальными. Вчера сказалась приличная разница в классе исполнителей, победить было просто нереально.

Испанки выиграли вторую четверть с крупной разницей в 13 очков и на большой перерыв ушли при счете 44:28. Наша центровая Мария Вадеева была нейтрализована в трехсекундной зоне, ей приходилось оттягиваться, совершать дальние броски и даже порой выводить мяч. В итоге набрано лишь шесть очков, правда, на подборе Маша преуспела, собрав десять отскоков мяча.

Никто из наших баскетболисток не набрал двузначного количества очков, у соперниц однозначно главной фигурой оказалась темнокожая центровая Асту Ндур - 24 очка и дюжина подборов.

А в первом четвертьфинале произошло неординарное событие. Впервые в топ-4 Старого Света пробилась Великобритания, победившая венгерок, - 62:59.