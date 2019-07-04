Рублев проиграл американцу Куэрри во втором круге Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев не сумел выйти в третий круг Уимблдона. Обидчиком россиянина стал американец Сэм Куэрри, выигравший в трех сетах.

Таким образом, на проходящем в пригороде Лондона Уимблдонском теннисном турнире завершил борьбу еще один представитель России.

Первый и третий сет россиянин проиграл с одинаковым счетом 3:6, во втором борьбы было еще меньше - 2:6. Всего встреча продолжалась чуть более полутора часов.

Любопытно, что до этого соперники ни разу не встречались друг с другом.

В следующем круге американец сыграет с победителем матча между австралийцем Джоном Миллманом и 31-м сеяным сербом Ласло Дьере.

Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017), в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 79-ю строчку, на его счету один титул ATP.