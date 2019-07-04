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04.07.2019 15:40
Рубрика: Спорт

Рублев проиграл американцу Куэрри во втором круге Уимблдона

Текст: Максим Домчев
Россиянин Андрей Рублев не сумел выйти в третий круг Уимблдона. Обидчиком россиянина стал американец Сэм Куэрри, выигравший в трех сетах.
Фото: REUTERS/Toby Melville Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville

Таким образом, на проходящем в пригороде Лондона Уимблдонском теннисном турнире завершил борьбу еще один представитель России.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Первая ракетка России Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

Первый и третий сет россиянин проиграл с одинаковым счетом 3:6, во втором борьбы было еще меньше - 2:6. Всего встреча продолжалась чуть более полутора часов.

Любопытно, что до этого соперники ни разу не встречались друг с другом.

В следующем круге американец сыграет с победителем матча между австралийцем Джоном Миллманом и 31-м сеяным сербом Ласло Дьере.

Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017), в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 79-ю строчку, на его счету один титул ATP.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Уимблдон-2019
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