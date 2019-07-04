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04.07.2019 17:34
Рубрика: Происшествия

СК озвучил сумму ущерба по делу экс-главы "Автодора"

Ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха, против которого было возбуждено уголовное дело, превысил два миллиарда рублей. Об этом сообщил Следственный комитет России.

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По данным СК РФ, Кельбах, занимая пост главы "Автодора", в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО "Кольевая магистраль" комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 миллиардов рублей в АО "Газпромбанк" и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО "Крокус Интернешнл" в размере двух миллиардов рублей.

"Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния", - подчеркнули в СК.

Ранее в Счетной палате пришли к выводу, что в прошлом году "Автодор" показал худший результат работы за 10 лет существования. При этом выделенные компании государством 74,8 миллиарда рублей были полностью потрачены. По заключению аудиторов, госкомпания умудрилась провалить 11 из 12 целевых показателей

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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