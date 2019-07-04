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04.07.2019 14:09
Рубрика: Происшествия

Возбуждено дело против экс-главы "Автодора" из-за строительства ЦКАД

Текст: Иван Петров
В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом в четверг сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. По его словам, основанием для уголовного расследования стали масштабные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Имя подозреваемого генпрокурор не назвал. Но, по данным "РГ", речь идет о бывшем руководстве госхолдинга. До февраля текущего года компанию возглавлял Сергей Кельбах. Затем его сменил и руководит "Автодором" по сей день Вячеслав Петушенко.

В правительстве назвали сроки окончания работ на ЦКАД

О возбуждении дела стало известно во время подписания соглашения о сотрудничестве между Генпрокуратурой и Счетной палатой. Совместную проверку в 2018 году строительства ЦКАД Юрий Чайка привел в числе примеров успешного взаимодействия со Счетной палатой.

"В ходе проверки реализации инфраструктурного проекта ЦКАД в Подмосковье был выявлен большой объем нарушений. По итогам проверки в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" было возбуждено уголовное дело", - сказал Юрий Чайка после церемонии подписания соглашения.

Напомним, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по недопущению увеличения стоимости реализации проекта ЦКАД. Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету и Счетной палате было поручено провести проверку соблюдения интересов государства при заключении и выполнении госконтрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства.

Путин поручил провести проверку строительства ЦКАД

В начале февраля этого года Счетная палата сообщила, что строительство ЦКАД отстает от предусмотренных планов. По данным аудиторов, по состоянию на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0 до 66 процентов. А это значит, что завершить работы на участках №1, №3 и №5 не удастся ранее четвертого квартала 2020 года, а на участке № 4 - ранее второго квартала 2021 года.

В Счетной палате пришли к выводу, что в прошлом году "Автодор" показал худший результат работы за 10 лет существования. При этом выделенные компании государством 74,8 миллиарда рублей были полностью потрачены. По заключению аудиторов, госкомпания умудрилась провалить 11 из 12 целевых показателей.

Справка "РГ"

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД или А-113) пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Длина скоростной магистрали составит около 530 км. ЦКАД предполагает пять пусковых комплексов, четыре из которых представляют собой замкнутое кольцо. Предполагается, что дорога улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве и разгрузит многие трассы и шоссе. Строительство дороги началось в 2014 году. Проект планируется завершить к 2025 году.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура
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