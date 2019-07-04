СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Следственный комитет РФ просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможного мошенничества, сообщил информационный телеканал RT.

Как пишет RT, журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в СКР, в котором сообщил, что Алексей Навальный и Леонид Волков скрыли от сотрудников организации и простых жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года. По оценкам главного редактора Агентства федеральных расследований, оппозиционеры могли присвоить около 41 миллионов 300 тысяч рублей.

Теперь Соколов попросит Следственный комитет России проверить Алексея Навального и Леонида Волкова "на предмет возможных мошеннических действий".

RT разбирался в блокчейн-кампании оппозиционеров и анализировал, на сколько справедливы претензии к махинациях.

Судя по материалу RT, в распоряжении канала есть копия документа, на который автор заявления ссылается. Но сначала канал разъяснил, как работают счета с криптовалютой. Уточнил, что биткоин - это "цифровая валюта, независимая от мировой банковской системы. Все расчеты между участниками производятся по технологии блокчейн, обеспечивающей анонимность транзакций. Это свойство сделало криптовалюту популярной у представителей криминального мира для осуществления теневых операций". И подчеркнул, что правовой статус биткоина в России до сих пор не определен, а криптовалюты не запрещены. "Новый закон о цифровых правах не регламентирует операции с ними. Ранее Центробанк предупреждал россиян, что сделки с цифровой валютой - высокорисковые, а Верховный суд 26 февраля назвал криптовалюты одним из средств легализации преступных доходов" - пишет канал.

RT напомнил, что кампания по выдвижению Алексея Навального в президенты началась 13 декабря 2016 года. Вот именно тогда на сайте "Навальный 20!8", который собирал пожертвования в пользу будущего кандидата, наряду с банковскими реквизитами появилась ссылка на некий криптосчет.

На сайте было уточнение, что "до регистрации избирательного счета мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова. Жертвователям и интересующимся была обещана "публичная отчетность" о поступлении и расходовании денег.

Сейчас Соколов рассказал RT, что "обещаний отчитаться перед общественностью оппозиционеры не выполнили".

- В финансовом отчете ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 миллионов рублей спонсорских средств ($1,6 млн)".

В отчете ФБК, на который ссылается Соколов, уточняет RT, действительно не говорится, какие средства поступили на криптосчета, а какие - на банковские. Канал отмечает, что вообще-то Навальный "не обязан был указывать доход от биткоинов в отчете ФБК, ведь средства он собирал тогда на свою президентскую кампанию, формально к ФБК не имевшую отношения. А вот уже в финальном отчете по "избирательной кампании" Навального на сайте "Навальный 20!8" указано, что общие поступления в BTC составили 91,2 миллиона рублей. Но при этом и там отсутствует какая-либо финансовая отчетность об операциях с криптовалютой".

RT подчеркнул, что движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе. Транзакции обезличены, хотя любой пользователь может видеть, когда и какие суммы поступали на кошелек или выводились с него. Поэтому канал проанализировал транзакции, разделив их на главы - "Кошелек-1" и "Кошелек-2".

Кошелек N1 RT посчитало - основным.

Первое поступление на кошелек произошло 8 декабря 2016 года. "Тогда на счет упало 0,0096 BTC. В рублях по курсу на тот момент - менее 500 рублей. Следующие транзакции проводились в день старта избирательной кампании Навального: 13 декабря. Это были маленькие переводы и всего их канал насчитал - 62.

Первая крупная сумма поступила на счет 14 декабря. Неизвестный перевел на кампанию Навального. Всего - 9,7 ВТС (около 460 тысяч рублей - здесь и далее пересчет BTC в доллары и рубли приводится по курсу на день транзакции). А уже 15 декабря со счета начались первые выводы средств: сначала 1 BTC, через 3,5 часа - еще 5 ВТС, еще через пять часов - 9,7 ВТС.

Следующую крупную сумму - 10 BTC (598 тысяч рублей) - вывели 1 февраля 2017 года. 9 февраля - еще 6 BTC, 16 февраля - 5 BTC, 20 февраля - 8 BTC.

RT подчеркивает, что дальнейшую судьбу биткоинов "установить практически невозможно". Но канал проследил, что происходило с крупными траншами. И тут выяснилось неожиданное - большие транши в течение нескольких часов зачем-то распылялись между десятками других анонимных кошельков и проходили "по длинной цепочке "транзитных" кошельков".

Комментирует каналу эти странные движения член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков. По его словам, возможно, речь идет об использовании так называемых биткоин-миксеров - сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.

"Это делается для того, чтобы скрыть от общественности (или правоохранителей) дальнейший путь денег. Владелец "миксера" берет свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелек заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет", - объяснил RT Поярков.

Сам же канал уверяет, что "кошелек N1" каждый месяц пополнялся 30-40 транзакциями. А всего "с момента открытия 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года с кошельком N1 было совершено 2189 транзакций. За этот период на счет было зачислено 618 BTC". По нынешнему курсу - более 350 миллионов рублей, подчеркнул RT.

Следующий анализ был проведен RT с так называемым "кошельком- 2".

Осенью 2017 года ссылка на кошелек N1 с предвыборного сайта Навального неожиданно исчезла - вместо него жертвователям было предложено отправлять биткоины на другой криптосчет, который канал назвал "кошельком-2".

На него за полтора года было перечислено 72 BTC. То есть 40 миллионов рублей. "Последняя крупная транзакция была проведена 10 мая 2018-го - за день до того, как Навальный вышел на свободу после очередного административного ареста. На счет упало 10 ВТС, а уже вечером они были выведены".

RT подчеркнул - все это время средства продолжали поступать и на кошелек N1.

По подсчетам RT, за все время предвыборной кампании - с декабря 2016 года по март 2018 года - с обоих кошельков, связанных с командой Навального, вывели порядка 85 миллионов рублей.

Для подсчетов RT указал, что сознательно использовал упрощенную схему. "Мы брали каждый вывод с кошельков N1 и N2, как если бы средства обналичивались моментально, а не проходили длинные цепочки счетов-посредников, "миксеры" и не хранились бы на обезличенных кошельках. Переводили каждый такой вывод по курсу биткоина к рублю на день вывода и суммировали. Мы также предположили, что, когда оппозиционеры отчитались о получении 91,2 млн рублей с криптокошельков, они имели в виду именно финальную, чистую сумму, которую уже вывели, обналичили и внесли на счета кампании.

Напомним, Соколов посчитал, что оппозиционеры получили биткоинов на 106 миллионов рублей.

Такие расхождения в полученных данных только дают основания предположить неподотчетный характер криптокампании Навального. В отсутствие возможности перепроверить предоставляемую информацию жертвователям и надзорным органам остается верить Леониду Волкову на слово.

Сергей Соколов предполагает, что 94% переводов в биткоинах в поддержку избирательной кампании Навального - это транши от западных фондов и только 6% - пожертвования простых граждан. К этому выводу он пришел после того, как проанализировал все 1714 приходных транзакций на счете Волкова с 13 декабря 2016 года по 31 марта 2018 года.

И оказалось, что 94 процента - крупные переводы от $5 тысяч до $150 тысяч, которые похожи на пожертвования от зарубежных фондов, и только 6 процентов составили так называемые студенческие пожертвования по $10-15", - объяснил RT Соколов

Информационный канал уточнил: из-за анонимности транзакций на блокчейн-платформе теоретически ничто не могло помешать иностранным организациям финансировать команду Навального, что по закону об НКО является поводом для признания организации иностранным агентом.

Правда, получить хоть какое-то подтверждение, что транши связаны именно с "западными фондами", RT не удалось.Но канал уверяет, что изучая транзакции увидел интересную закономерность: крупные суммы на кошельки (а именно крупных переводов там гораздо больше, чем можно предположить, исходя из тезиса о поддержке Навального "простыми студентами") действительно часто поступают от одних и тех же отправителей.