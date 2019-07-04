"Славянский базар в Витебске" станет богаче от зрительских пристрастий

Щедрость и успех любого "базарного дня" зависит от учета вкуса и интересов его посетителей. Эту тривиальную, на первый взгляд, заповедь решили использовать и при подготовке программ XXVIII Международного фестиваля искусств " Славянский базар ". Именно для этого был проведен мониторинг аудитории популярного международного форума, который с 8 по 17 июля приглашает гостей в древний Витебск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на эксперта Министерства культуры Беларуси Инны Адамович.

Оценки зрительских предпочтений и ожиданий, пояснила она, собирались в социальных сетях, на телевидении и радио. В них нашли отражение ключевые события в жизни Синеокой, в частности, трехлетие малой родины и, конечно, 75-летие освобождения Беларуси от гитлеровской оккупации.

Кстати, День Союзного государства пройдет в рамках фестиваля искусств в этом году 12 июля. Он будет складываться из двух пропорциональных блоков: официальных мероприятий и культурных проектов, уточнила агентству представитель Постоянного комитета СГ Маргарита Левченко.

В первой половине дня, пояснила она, состоится церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области. А затем город пригласит всех желающих на несколько увлекательных выставок в Художественном музее. Скажем, вернисаж "Ростовская финифть" откроет дефиле моделей. Уникальной, по-своему, обещать быть и выставка одного дня - реплики Большой императорской короны. Планируется организаторами и экспозиция, посвященная образу Александра Невского в художественном творчестве, рассказала Левченко. А основой концерта "Союзное государство приглашает" будет празднование полувекового юбилея легендарного ансамбля "Песняры".

Стоит напомнить, что первый "Славянский базар" на белорусской земле состоялся в 1992 году и объединил тогда более тысячи участников и гостей из разных стран. А на следующий год парад искусств в Витебске уже приняли в состав Международной федерации организаторов фестивалей (FIDOF). География его участников из года в год расширялась. Рекорд был зафиксирован на грани веков - в 2000 году, когда Витебск собрал на своей сцене представителей всех славянских народов мира. "Славянский базар" несколько раз удостаивался звания "Лучшего фестиваля года" за массовость и хорошую организацию.

Кстати, Союзное государство участвует в организации фестиваля уже шестнадцать лет, уточнила Левченко. Только в текущем году на его проведение СГ предусматривается выделение около 25 млн российских рублей.

Остается добавить, что церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в витебском Летнем амфитеатре 11 июля, а закрытия - 15 июля. Кроме того, дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019".