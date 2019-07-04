Соцопросы указывают на вероятное поражение Алексиса Ципраса

В ближайшее воскресенье, 7 июля, в Греции пройдут досрочные парламентские выборы. По их результатам большинство местных аналитиков ожидает поражения правящей партии СИРИЗА (Коалиция радикальных левых сил), ухода в отставку ее лидера Алексиса Ципраса и перехода власти к консервативной и проевропейской партии "Новая демократия".

Ципрас уже не тот

Как известно, от любви до ненависти один шаг. В этой тривиальной истине, как в зеркале отразились испытываемые греками в преддверии воскресных выборов чувства по отношению к нынешнему премьеру Греции - Алексису Ципрасу и его леворадикальной партии СИРИЗА. Эта "несистемная" политическая сила пришла к власти в Греции в январе 2015 года, когда Ципрас на волне усталости греков от затянувшегося экономического кризиса вошел в "премьер-лигу" с впечатляющим результатом 36,3 процента голосов избирателей, став в 41 год самым молодым главой правительства Греции.

Правда, возглавив изрядно потрепанную финансово-экономическими проблемами Элладу, "радикал" Ципрас быстро вернулся к реальности, начав решительно "отгребать" от своих предвыборных популистских обещаний. А сулил талантливый оратор и бывший комсомолец Алексис измученным кризисом гражданам немало - немедленно свернуть навязанные Евросоюзом меры жесткой бюджетной экономии и порвать отношения с ненавистными эллинам международными кредиторами. А для полного греческого счастья обещал к тому же истребовать военные репарации у Германии на сотни миллиардов евро.

Впрочем, как это часто бывает в Греции и вообще с греками, получилось все с точностью наоборот. Недолго "пободавшись" с Брюсселем и Берлином и быстро почувствовав реальную возможность изгнания Греции из еврозоны, Ципрас полностью капитулировал перед ЕС и кредиторами. Затем Афины заключили с ними соглашение, которое оказалось еще более жестким в плане условий и социальных последствий для населения. Взяли на себя повышенные обязательства по достижению устраивающих ЕЦБ показателей бюджетного профицита и, конечно же, до сих пор не получили ни единого евроцента со стороны ФРГ в счет "исторического долга" за преступления нацистов.

По прошествии 4,5 летнего пребывания СИРИЗА у власти, несмотря на небольшое падение безработицы и некоторую стабилизацию национальной банковской системы, греческая экономика по-прежнему не дает поводов для оптимизма.

"Новая демократия" на "родине демократии"

Неудивительно, что по мере эволюции Алексиса Ципраса из популиста в реалиста, согласившегося на все условия "старших товарищей" по ЕС вопреки обещаниям своему электорату, под гору катился и уровень общественной поддержки СИРИЗА. В значительной степени этому способствовал и противоречивый внешнеполитический курс "левого" греческого правительства, например, подписанное соглашение с Северной Македонией, вызвавшее массовые протесты и поляризацию в греческом обществе.

Итог закономерен - на прошедших в конце мая выборах в Европарламент основная оппозиционная партия "Новая демократия" ускакала вперед на 9,5 процентных пункта, не оставив лишенному мандату от населения Ципрасу никакого другого выбора кроме объявления досрочных парламентских выборов.

За остающиеся до голосования дни практически все социологические исследования прогнозируют решительную победу "Новой демократии" с результатом от 35 до 40,5 процента голосов избирателей и отрыв от правящей ныне СИРИЗА на 10 и более процентов. Так, по данным опроса респондентов газетой Proto Thema, консервативная партия получит от 155 до 163 мест в 300-местном парламенте, что даст ей возможность самостоятельно сформировать следующее правительство страны и избежать необходимости вступать в коалицию с другими политическими силами.

Лидер "новодемократов", получивший элитарное высшее образование в США 51-летний Кириакос Мицотакис активно примеряет на себя роль следующего премьер-министра Греции. И обещает стране новые реформы, снижение налогов для бизнеса, а также бум иностранных инвестиций и экономический рост.

"Если ничего экстраординарного не произойдет в ближайшую неделю, то "Новая демократия" победит на парламентских выборах и Мицотакис станет следующим премьер-министром Греции, - рассказывает "РГ" аналитик Международного центра европейских исследований (CIFE) Георгиос Дзогопулос, - Ожидаемая смена правительства в Афинах вызвала оптимизм на международных финансовых рынках. Но задача для Мицотакиса будет весьма трудной".

По словам политолога, первым же испытанием для главы консерваторов станет попытка убедить внешних кредиторов Афин в необходимости снизить чрезвычайно жесткие целевые макроэкономические показатели для бюджета страны (обязательство достигнуть их ранее взяло на себя правительство Ципраса).

"Если Мицотакису не удастся этого сделать, то пространство для реализации важных экономических реформ в Греции будет не так уж и много. Заявляемые им поддержка иностранных инвестиций и снижение налогов - это хорошие идеи, но слова должны материализоваться на практике, а с этим могут возникнуть проблемы. Дело в том, что последнее слово будет за международными кредиторами Афин. Кроме того, переход Алексиса Ципраса и его партии СИРИЗА в ведущую оппозиционную силу едва ли сделают реализацию правительством "Новой демократией" структурных реформ легким занятием. Кстати, уход все ещё молодого и амбициозного политика Ципраса в оппозицию дадут ему возможность модернизировать свою партию, "встряхнуть" и снова консолидировать силы на левом фланге греческой политики", пояснил "РГ" г-н Дзагопулос.