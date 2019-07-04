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04.07.2019 08:45
Рубрика: В мире

Суд запретил Трампу тратить средства Пентагона на возведение стены

Текст: Александр Ленин

Апелляционный суд не разрешил Белому дому направлять средства Пентагона для сооружения стены на границе с Мексикой. В инстанции отклонили просьбу администрации главы государства отменить постановление, блокирующее привлечение финансовых ресурсов.

Фото: Reuters
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Коллегия из трех судей усмотрела в этом нарушение конституционных норм, по которым представители исполнительной власти не могут тратить деньги без одобрения со стороны парламента, передает издание The Wall Street Journal.

По некоторым данным, американский лидер рассчитывал привлечь около 2,5 миллиарда долларов из бюджета оборонного ведомства на возведение стены для борьбы с незаконной миграцией.

Не исключено, что команда Дональда Трампа не успокоится и продолжит настаивать на своем. По некоторым данным, в Белом доме уже готовятся подать апелляцию.

Напомним, что противостояние между Дональдом Трампом и местными законодателями из-за отказа конгресса включить средства на строительство стены в законопроект "О государственных расходах" привело к рекордному по продолжительности перерыву в работе правительства. Шатдаун в США продлился 35 дней.

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