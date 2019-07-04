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04.07.2019 21:02
Рубрика: Культура

ТНТ-PREMIER покажет восьмисерийную драматическую комедию "БИХЭППИ"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
Сериал "БИХЭППИ" на ТНТ-PREMIER с 11 июля
"БИХЭППИ" - это взгляд на поколение успешных тридцатилетних, у которых есть все, кроме счастья. Фото: ТНТ-PREMIER "БИХЭППИ" - это взгляд на поколение успешных тридцатилетних, у которых есть все, кроме счастья. Фото: ТНТ-PREMIER
"БИХЭППИ" - это взгляд на поколение успешных тридцатилетних, у которых есть все, кроме счастья. Фото: ТНТ-PREMIER

Интернет-платформа ТНТ-PREMIER представляет новую восьмисерийную драматическую комедию "БИХЭППИ". Позиционируют ее как "от создателей "Сладкой жизни" - многие помнят этот захватывающий сериал. "БИХЭППИ" снимался специально для интернет-ресурса и будет доступен только для подписчиков. Это сериал о людях, у которых есть все для счастья, а счастья нет.

Фото: twitter.com/ Sokol_Belaruski
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В то время когда многие готовы уехать из России, идеалист Аркаша возвращается в страну из Америки. Он хороший доктор и надеется на высокую должность на новом месте работы. Но в клинике Аркаша обнаруживает себя в эпицентре интриг между врачами и высокопоставленными пациентами. Как его примет персонал, не готовый к переменам? И как быть Шуре - жене Аркаши, которой пришлось оставить свой маленький бизнес за океаном и ехать за любимым мужем в нелюбимую страну, да еще и растить там их ребенка? В Москве Аркаше помогает освоиться его давний друг Евген - сын директора клиники, который может купить себе все, кроме счастья. Он мечтает о крепкой семье, но есть ли смысл искать чистую и неиспорченную любовь, если девушку можно получить за деньги? Талантливый врач, богатый бездельник, хорошая мать и другие люди, чья жизнь лишь со стороны выглядит идеальной, находятся в вечном поиске ответа на вопрос, чего им не хватает для счастья.

Режиссер сериала Андрей Джунковский не понаслышке знает, что такое жизнь в Америке - он там живет. Нашему зрителю он знаком по сериалу "Лучше, чем люди", который продан на Netflix Original, причем за рекордную сумму. "Главные герои сериала достигли чего-то в своей жизни, могут позволить себе последний iPhone и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса - "Счастлив ли я?" и "Что делать?". "БИХЭППИ" - это взгляд на сегодняшнее поколение успешных тридцатилетних, у которых есть все, кроме счастья", - говорит режиссер.

В сериале снимались Александр Паль, Шамиль Хаматов, Марина Васильева, Мария Шалаева, Максим Лагашкин, Наталья Рудова, Алиса Гребенщикова и другие.

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