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04.07.2019 15:56
Рубрика: Экономика

Топилин: 60 млн граждан будут иметь электронные трудовые книжки

Текст: Владимир Кузьмин
Около 60 из 72 миллионов занятых граждан будут иметь электронные трудовые книжки. В течение следующего года, подчеркнул министр труда и социальной защиты Максим Топилин, работники должны будут решить, оставлять им бумажные трудовые или переходить в цифровой формат.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил пакет из трех законопроектов, которые, как выразился глава Минтруда, впервые в истории вводят элементы цифровой экономики в трудовые отношения. Инициаторами этого еще несколько лет назад стали сами работодатели.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Топилин рассчитывает, что до конца года инициативы пройдут через Государственную Думу, чтобы со следующего года система заработала. При этом в 2020 году предстоит наладить ее работу. "В 2020 году работники, которые хотят оставить трудовую книжку бумажную, должны будут написать заявление, - заявил министр. - Те, кто не скажут ничего работодателю, переходят на электронную трудовую книжку".

- С 2021 года будет осуществлен переход на возможность учета сведений о трудовой деятельности в электронном виде. При этом мы исходим из того, что не надо будет создавать никаких новых ресурсов, не нести новых затрат, - подчеркнул глава Минтруда.

Сегодня в России насчитывается около 72 миллионов граждан, занятых трудовой деятельностью, однако к ним также относятся военнослужащие и студенты, у которых нет трудовых книжек. Нет их, например, и у индивидуальных предпринимателей. "Там, где чистые трудовые отношения - это 60 миллионов человек", - уточнил Максим Топилин.

Он также обратил внимание, что работники смогут получать данные о своей трудовой деятельности любым удобным им способом: непосредственно у работодателя, через Единый портал госуслуг, в МФЦ или в Пенсионном фонде.

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