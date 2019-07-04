Ученым удалось впервые удалить ВИЧ-инфекцию из зараженной ДНК

Ученым удалось удалить ВИЧ-инфекцию из ДНК мышей. С помощью долгосрочной лекарственной терапии и инструмента для редактирования генома исследователи смогли избавить клетки от вируса.

Как сообщает Университет Темпл из штата Пенсильвания в США, вирусологам из Медицинской школы Каца и Медицинского центра университета Небраски удалось успешно удалить ДНК ВИЧ-инфекции из генома зараженных мышей. Исследование проводилось на гуманизированных грызунах - специально выведенные животные способны производить Т-лимфоциты человека, восприимчивые к ВИЧ. Побороть инфекцию ученым удалось с помощью антиретровирусной терапии (АРТ) длительного действия и технологии для редактирования генома CRISPR-Cas9.

Ранее ученым уже удалось устранить геном ВИЧ из культивируемых клеток человека - для этого использовалась технология CRISPR-Cas9. Исследование показало, что такая система позволяет вырезать большие фрагменты вирусного ДНК из инфицированных клеток. Новая технология объединена с антиретровирусной терапией длительного действия - LASER ART. Это новый, модифицированный препарат, который приостанавливает репликацию ВИЧ на длительный период. Лекарство "упаковывают" в нанокристалы, которые доставляю его в ткани со "спящим" вирусом. Оказавшийся в нужном месте препарат остается там на несколько недель, медленно высвобождая активное вещество, подавляющее активность ВИЧ.

- Мы хотели посмотреть, сможет ли LASER ART подавлять репликацию ВИЧ достаточно долго для того, чтобы CRISPR-Cas9 полностью избавил клетки от вирусной ДНК, - рассказал один из создателей CRISPR-Cas9 доктор Камель Халили.

В ходе эксперимента к гуманизированным мышам, зараженным ВИЧ, применяли препарат LASER ART, после чего вводили им CRISPR-Cas9. Как только технология удаляла вирусную ДНК из генома животных, подопытных обследовали. В результате полная элиминация вируса была обнаружена у трети мышей, инфицированных ВИЧ. В ходе дальнейших исследований выяснилось, что после лечения ВИЧ не обнаруживается ни в крови, ни в лимфоидной ткани, ни в костном мозге и головном мозге.

В течение года исследователи планируют испытать новую технологию борьбы ВИЧ на приматах и, если это будет возможно, на людях. Пока результаты исследований являются предварительными - ученым до сих пор не удалось понять, почему некоторым зараженным мышам не удалось избавиться от вируса.

На данный момент лечение ВИЧ-инфекции основано на применении антиретровирусных препаратов. Они не избавляют от вируса полностью, но не дают ему распространяться в организме. АРТ требует постоянного применения на протяжении всей жизни зараженного пациента. В случае приостановки терапии ВИЧ возобновляет репликацию, что впоследствии приводит к конечной стадии развития вируса - СПИДу. АРТ значительно снизила смертность от ВИЧ, однако поборот распространение вируса до конца пока не удалось.

На данный момент существует лишь два человека, полностью излечившихся от ВИЧ. Это так называемые "берлинский пациент" Тимоти Браун, избавившийся от вируса в 2008 году в ходе лечения рака крови, и "лондонский пациент", имя которого пока не сообщается - о нем миру стало известно в марте 2019 года. Оба ВИЧ-инфицированных перенесли трансплантацию костного мозга, после чего медики обнаружили у них отсутствие инфицированных клеток.