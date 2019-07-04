Украинскому футболисту запретили играть против российского клуба

Руководство венгерского футбольного клуба "Халадаш" запретило украинскому полузащитнику Юрию Габовде принимать участие в контрольном матче против российской команды "Краснодар-2".

Ранее Габовда на своей странице в Instagram позволил себе оскорбительные высказывания в адрес футболистов российского клуба.

"Мы осуждаем действия игрока, поскольку в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра в матче с "Краснодаром-2", - приводит Sport24 заявление пресс-службы "Халадаша".

После разразившегося скандала Габовда удалил пост и закрыл свою страницу для комментариев пользователей.

Товарищеская игра "Краснодара-2", выступающего в первенстве ФНЛ, и "Халадаша", по итогам минувшего сезона покинувшего элитный дивизион чемпионата Венгрии, состоится 5 июля.