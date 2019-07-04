Упавший мусоровоз вызвал транспортный коллапс в Нью-Йорке

В США мусоровоз упал с эстакады на выезд из туннеля, проложенного под рекой Гудзон.

Пострадали 12 человек. "Состояние всех госпитализированных стабильное", - рассказала Эстер Суарес, прокурор округа Хадсон (штат Нью-Джерси). Сейчас правоохранительные органы выясняют причину ДТП.

Из-за аварии движение транспорта из города Нью- Йорк в штат Нью-Джерси по туннелю было прервано. Поток машин направляют в соседний туннель. Еще один альтернативный путь - по мосту имени Джорджа Вашингтона.

СМИ сообщают о транспортном коллапсе в Нью-Йорке. Накануне Дня независимости США, отмечаемого 4 июля, многие американцы стремятся покинуть мегаполис.