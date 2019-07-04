Бразилия это не только туристический рай, но и центр притяжения для страдающих от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, технологию стентирования разработали именно бразильские врачи. Лечиться сюда приезжают со всей Латинской Америки, встречаются пациенты даже из Европы и Канады.

Передовые клиники оборудованы по последнему слову техники, но самое важное здесь - человек. Помимо внимания со стороны высококвалифицированных врачей, персонал больницы делает все, чтобы пациент чувствовал себя комфортно. Первая мысль, которая приходит на ум в больничной палате: "Я в гостинице?" Ведь кроме больничной койки и необходимой аппаратуры здесь ничего не выдает медицинского характера заведения. К услугам пациентов кабельное телевидение, интернет и телефон. Завтрак в номер и свежие газеты подадут по звонку консьержу.

К услугам пациентов кабельное телевидение, интернет и телефон. Завтрак в номер и свежие газеты подадут по звонку консьержу

Имеются номера и для постояльцев со специфическими требованиями. Есть отдельные палаты для особо тучных людей. Политики и бизнесмены высоко оценят возможность постоянно "держать руку на пульсе", даже в больнице продолжая полноценно работать на удаленном доступе и проводя совещания.

Однако главная гордость местной медицины - это специалисты по лучевой терапии. Бразильские врачи активно и искусно используют технологию так называемой радиохирургии для борьбы с раковыми опухолями. Как говорят здешние доктора, применение этого высокотехнологичного метода показывает очень высокую эффективность лечения, сокращая вероятность повторного появления злокачественных новообразований.

Чтобы попасть в такую больницу, нужно иметь немалый доход или как минимум хорошую страховку, так как стоимость услуг здесь не отличается демократичностью. Цены, конечно, значительно ниже, чем в аналогичных клиниках в Соединенных Штатах, но не намного дешевле, чем в ведущих медицинских центрах Европы. Во всех частных клиниках имеется квота, по которой они принимают пациентов, направляемых на лечение из государственных больниц. Правда обычно речь идет о наиболее тяжелых случаях.

Без таких льгот радиохирургическая операция со всем комплексом предшествующих ей обследований обойдется приблизительно в 6,5 тысячи долларов, а больничный номер в стационаре - в среднем в 400 долларов в день.