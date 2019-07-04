Новости

Абэ: Япония не собирается вносить изменения в договор с США о безопасности 19:54
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей 19:40
В Японии столкнулись военные грузовики, есть пострадавшие 19:35
В Петербурге создадут галерею свадебных фотографий "Дочки-матери" 19:16
Семь человек пострадали в Калининграде в ДТП с автобусом 19:14
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз 19:13
Ростовчанин в костюме кролика "регулировал" движение транспорта 19:13
Метеорологи зафиксировали штормовые порывы ветра в Москве 18:58
Матвиенко рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года 18:56
Иран потребовал от Великобритании объясниться за захват танкера 18:51
В Петербурге открыли фонтан "Мальчик и гуси" 18:49
Росгвардия отстранила подозреваемых во взяточничестве врачей 18:45
Владимир Путин встретился с президентом Италии 18:37
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом 18:36
Врачи УФСИН оценили состояние здоровье американца Уилана 18:25
В Пензе скончался 19-летний актер 18:25
Том Холланд считает, что Человек-паук может оказаться геем 18:22
Раненого бензопилой мужчину в Подмосковье снимали с дерева подъемником 18:17
В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез 18:12
Пропавшую под Костромой девочку нашли живой 18:11
Немецкие компании идут на рекорд по инвестициям в Россию 18:07
Разработка арктической версии вертолета Ми-26Т2В началась в Ростове 18:06
В районе Лужников 13 июля остановят движение из-за забега 18:05
Найденные в Польше и Украине римские динарии признали фальшивыми 18:01
Вертолет Ми-38 испытали при высоких температурах и высоко в горах 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 18:42
Рубрика: В мире

Навестить? В любое время. Бахилы? Не надевать

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
Медицина в Германии, известная высокими стандартами, работает как отлаженная "немецкая машина" благодаря системе страхования, основы которой были заложены еще во времена Бисмарка для защиты прав фабричных рабочих. Сейчас в ФРГ в принципе запрещено жить без страховки. Каждый гражданин, начиная от определенного уровня дохода, может выбирать между частной и государственной страховкой. Последняя предполагает отчисления в размере 15 процентов от зарплаты в больничную кассу, причем половину этой суммы оплачивает работодатель.
Корпуса университетского клинического комплекса расположены в четырех районах Берлина. Между ними курсирует самодвижущийся шаттл. Фото: Reuters Корпуса университетского клинического комплекса расположены в четырех районах Берлина. Между ними курсирует самодвижущийся шаттл. Фото: Reuters
Корпуса университетского клинического комплекса расположены в четырех районах Берлина. Между ними курсирует самодвижущийся шаттл. Фото: Reuters

Однако это вовсе не значит, что пациент, застрахованный в государственной кассе, не имеет права лечиться в частной больнице. Кроме того, никто в Германии не привязан к какой-то одной клинике, району или врачу. А медицинские центры с ультрасовременным оборудованием здесь вовсе не привилегия мегаполисов, напротив, они не редкость как раз для небольших городков. Особенно если речь идет о клиниках при университетах - элитарной касте медучреждений, доступных простым гражданам.

В Германии сокращается число неграмотных

Многие такие кампусы разрослись до целых городков со своими спортзалами, библиотеками, салонами красоты и кафе, где пациенты всегда запросто могут посидеть с родными и друзьями. К слову, часы посещений, как правило, не ограничены, так что навестить больного можно в любое удобное время, пока больница не закроется на ночь. Да и самим пациентам никто не запрещает погулять за пределами стационара. Вообще немецкие клиники стремятся к тому, чтобы атмосфера в них как можно меньше походила на "больничную". Сегодня приемное отделение зачастую немудрено спутать с лобби отеля, где и "постояльцы" держатся под стать, редко позволяя себе появляться за пределами палаты в спортивном костюме или халате. Отдельная история - больничная еда: завтраки чаще всего представляют собой шведский стол, а на обеды и ужины пациенты сами расписывают себе меню на несколько дней вперед. Веяния последних лет - вегетарианские и халяльные блюда.

В самых обычных частных больницах врачи могут без проблем говорить с иностранцем по-английски

Еще маленький штрих: в немецких больницах и в помине нет бахил, зато на каждом шагу установлены аппараты с дезинфицирующим растровом для рук. Университетская клиника Ахена, к примеру, ввела у себя "умную систему" контроля за гигиеной, которая позволила снизить риск внутрибольничных инфекций в два раза по сравнению со средним показателем по стране. Как известно, в Германии развит медицинский туризм, поэтому в передовых клиниках работают целые отделы переводчиков с разных языков. Но, как правило, в самых обычных частных кабинетах или больницах врачи смогут без проблем поговорить с иностранцем по-английски.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом