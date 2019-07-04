Медицина в Германии, известная высокими стандартами, работает как отлаженная "немецкая машина" благодаря системе страхования, основы которой были заложены еще во времена Бисмарка для защиты прав фабричных рабочих. Сейчас в ФРГ в принципе запрещено жить без страховки. Каждый гражданин, начиная от определенного уровня дохода, может выбирать между частной и государственной страховкой. Последняя предполагает отчисления в размере 15 процентов от зарплаты в больничную кассу, причем половину этой суммы оплачивает работодатель.

Однако это вовсе не значит, что пациент, застрахованный в государственной кассе, не имеет права лечиться в частной больнице. Кроме того, никто в Германии не привязан к какой-то одной клинике, району или врачу. А медицинские центры с ультрасовременным оборудованием здесь вовсе не привилегия мегаполисов, напротив, они не редкость как раз для небольших городков. Особенно если речь идет о клиниках при университетах - элитарной касте медучреждений, доступных простым гражданам.

Многие такие кампусы разрослись до целых городков со своими спортзалами, библиотеками, салонами красоты и кафе, где пациенты всегда запросто могут посидеть с родными и друзьями. К слову, часы посещений, как правило, не ограничены, так что навестить больного можно в любое удобное время, пока больница не закроется на ночь. Да и самим пациентам никто не запрещает погулять за пределами стационара. Вообще немецкие клиники стремятся к тому, чтобы атмосфера в них как можно меньше походила на "больничную". Сегодня приемное отделение зачастую немудрено спутать с лобби отеля, где и "постояльцы" держатся под стать, редко позволяя себе появляться за пределами палаты в спортивном костюме или халате. Отдельная история - больничная еда: завтраки чаще всего представляют собой шведский стол, а на обеды и ужины пациенты сами расписывают себе меню на несколько дней вперед. Веяния последних лет - вегетарианские и халяльные блюда.

В самых обычных частных больницах врачи могут без проблем говорить с иностранцем по-английски

Еще маленький штрих: в немецких больницах и в помине нет бахил, зато на каждом шагу установлены аппараты с дезинфицирующим растровом для рук. Университетская клиника Ахена, к примеру, ввела у себя "умную систему" контроля за гигиеной, которая позволила снизить риск внутрибольничных инфекций в два раза по сравнению со средним показателем по стране. Как известно, в Германии развит медицинский туризм, поэтому в передовых клиниках работают целые отделы переводчиков с разных языков. Но, как правило, в самых обычных частных кабинетах или больницах врачи смогут без проблем поговорить с иностранцем по-английски.