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04.07.2019 14:53
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили ограничить зарплаты чиновников

Текст: Татьяна Замахина
Госслужащим предлагают ограничить зарплату - не больше, чем у президента. Законопроект об этом внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.

- Судя по налоговым декларациям, у нас руководители различных структур и ведомств зачастую получают в разы больше, чем руководитель страны. Это нонсенс, - отметил Миронов.

Согласно законопроекту, главы госкомпаний, корпораций, руководители внебюджетных фондов, их заместители и бухгалтера, муниципальные чиновники, руководители компаний с долей госучастия более 50% не смогут зарабатывать больше главы государства.

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Кроме того, разница в зарплатах руководителей и сотрудников организаций не должна превышать восьми раз. Такое ограничение уже предусмотрено действующим законодательством, но со множеством исключений и оговорок, уточнили авторы. Например, правительство и другие органы исполнительной власти вправе утверждать списки организаций, которые не подпадают под это регулирование.

- Законопроект направлен на совершенствование механизмов оплаты труда внутри различных государственных организаций, экономии бюджетных средств, на достижение социальной справедливости и соразмерной оплаты труда для всех категорий работников, - говорится в пояснительной записке.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, отметив, что сопоставление зарплат чиновников с оплатой труда президента представляется необоснованным.

В том числе это связано с тем, что глава государства наделен особым статусом и его вознаграждение не подпадает под предусмотренный кодексом механизм оплаты труда работников. Также в правительстве считают, что предлагаемые меры "являются чрезмерными и создают препятствия гибким условиям оплаты труда".

Как подчеркнул Миронов, эсеры будут настаивать на реализации инициативы, несмотря на отрицательный отзыв правительства.

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