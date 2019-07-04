В Госдуме предложили ограничить зарплаты чиновников

- Судя по налоговым декларациям, у нас руководители различных структур и ведомств зачастую получают в разы больше, чем руководитель страны. Это нонсенс, - отметил Миронов.

Согласно законопроекту, главы госкомпаний, корпораций, руководители внебюджетных фондов, их заместители и бухгалтера, муниципальные чиновники, руководители компаний с долей госучастия более 50% не смогут зарабатывать больше главы государства.

Кроме того, разница в зарплатах руководителей и сотрудников организаций не должна превышать восьми раз. Такое ограничение уже предусмотрено действующим законодательством, но со множеством исключений и оговорок, уточнили авторы. Например, правительство и другие органы исполнительной власти вправе утверждать списки организаций, которые не подпадают под это регулирование.

- Законопроект направлен на совершенствование механизмов оплаты труда внутри различных государственных организаций, экономии бюджетных средств, на достижение социальной справедливости и соразмерной оплаты труда для всех категорий работников, - говорится в пояснительной записке.

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, отметив, что сопоставление зарплат чиновников с оплатой труда президента представляется необоснованным.

В том числе это связано с тем, что глава государства наделен особым статусом и его вознаграждение не подпадает под предусмотренный кодексом механизм оплаты труда работников. Также в правительстве считают, что предлагаемые меры "являются чрезмерными и создают препятствия гибким условиям оплаты труда".

Как подчеркнул Миронов, эсеры будут настаивать на реализации инициативы, несмотря на отрицательный отзыв правительства.