В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней

Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней. Стихия может спровоцировать паводки и оползни, которые неминуемо приведут к жертвам.

Основной удар пришелся на префектуры Миядзаки и Кагосима. По последней информации, в префектуре Кагосима под угрозой подтопления оказались около 377 тысяч домов, передает телерадиокомпания NHK. Оттуда эвакуируют более 800 тысяч жителей. В зоне риска оказались города Хиоки, Минамисацума, Тарумидзу, Каноя и Минамикюсю.

Метеорологи прогнозируют сохранение нестабильной погоды в стране. По данным специалистов, 4 июля ливни продолжатся. Дождевой фронт при этом смещается на восток.