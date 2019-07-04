В Японии столкнулись военные грузовики, есть пострадавшие

В Японии в результате столкновения двух военных грузовиков пострадали как минимум семь служащих национальных сил самообороны.

Инцидент произошел на территории префектуры Яманаси в центральной части острова Хонсю в 20:00 по местному времени, передает телерадиокомпания NHK. Техника была задействована в учениях на одном из полигонов неподалеку от знаменитой горы Фудзи.

В машинах в момент столкновения находились военные в возрасте от 20 до 40 лет. Как минимум семь человек пострадали. В настоящее время все они доставлены в госпиталь. О характере травм и ранений не сообщается. Сведений о погибших не поступало. В данный момент обстоятельства ДТП выясняются.