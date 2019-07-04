Высокие технологии и быстрое внедрение в жизнь самых новых разработок - это то, чем традиционно славится Южная Корея. В полной мере это проявляется и в сфере медицины.

Помимо широкого использования самой современной аппаратуры и техники одно из самых перспективных направлений, на которое сейчас возлагаются большие надежды в корейской медицине, - это применение технологий "больших данных" (big data) и искусственного интеллекта. Согласно прогнозам, к 2020 году объем этого сегмента корейского медицинского рынка составит 2 миллиарда долларов, а к 2030 году - уже более 25 миллиардов долларов. В первую очередь эти технологии использованы в новейших аппаратах диагностики. В итоге помимо простого предоставления снимков или разного рода анализа этот же аппарат тут же выдает свое мнение врачу по поводу возможного диагноза больного и рекомендуемого лечения. Понятно, что последнее слово в этом процессе остается за врачом, но мнение машины не будет лишним. При этом аппаратура одновременно "обучается" и "умнеет": аккумулируя сведения по правильным диагнозам, она совершенствует свой уровень. Другая функция этих машин - прогнозирование возможных заболеваний в ходе регулярных медицинских обследований населения.

Конечно, только этим новинки не ограничиваются. С прошлого года в сеульском госпитале Анам при университете Корё и больнице Пусанского университета внедрены технологии "голосовой клавиатуры", которая существенно облегчила жизнь врачей. Теперь им нет необходимости лично заполнять данные по пациентам и лечению или привлекать для этого медсестер, а достаточно это просто сказать вслух. Система распознавания речи все зафиксирует и сама переведет в письменный вид, используя стандартную форму электронной медкнижки больного.

Благодаря ставке на новые технологии за 10-15 лет Южная Корея выбилась в лидеры мировой медицины, а "медицинский туризм" стал приносить Стране утренней свежести большие прибыли. При этом, согласно статистике, российские "медтуристы" являются лидерами по части того, сколько денег они тратят на эти нужды в Корее.