В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На территории американского штата Калифорния зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 6,4.
Наиболее мощные подземные толчки ощущались в южной части региона, передает телеканал ABC News. Эпицентр землетрясения расположен в 195-ти километрах от Лос-Анжелеса. Специалисты не исключают возникновения афтершоков.
В настоящее время сведений о жертвах не поступало. По некоторой информации, в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния) пострадали некоторые строения и дорожное полотно.
Международный аэропорт Лос-Анжелеса продолжает работать в штатном режиме. Угроза возникновения цунами отсутствует.