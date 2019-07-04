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04.07.2019 21:31
Рубрика: В мире

В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение приехать в Россию

Текст: Александр Ленин

Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом воспринял предложение в мае 2020 года посетить Москву по случаю торжеств в честь годовщины Победы Советского Союза над фашистской Германией. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел России.

"Но, естественно, мы должны дождаться окончательного решения из Вашингтона", - заявил глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, которого цитирует РИА Новости.

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Ранее американский лидер подчеркнул, что серьезно намерен рассмотреть приглашение российской стороны. "Серьезно подумаю над предложением", - отметил он во время общения с журналистами на саммите "двадцатки" в японской Осаке.

Предложение Дональду Трампу приехать в РФ было передано в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20. По словам помощника российского руководителя Юрия Ушакова, руководителю США было предложено совершить визит в Россию в мае 2020 года и принять участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Примечательно, что Владимир Путин и Дональд Трамп остались довольны состоявшимся разговором в Осаке. "Хорошая встреча, очень деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - прокомментировал российский президент переговоры со своим американским коллегой. Хозяин Белого дома оказался щедрым на комплименты и назвал своего визави "прекрасным парнем". "Я думаю, у нас была отличная встреча", - резюмировал Трамп.

В мире США Правительство МИД Россия и США
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