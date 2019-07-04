В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Отношения официального Киева и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел Украины.

Накануне президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье выразила сожаление по поводу решения Верховной рады отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ перед досрочными выборами на Украине. По ее словам, украинское государство как член Совета Европы находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства предложить Ассамблеи наблюдать за президентскими и парламентскими выборами.

"В предыдущие годы между Верховной радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать", - подчеркнула в ответ на это пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко, которую цитирует издание "Европейская правда". Представитель МИД Украины при этом раскритиковала решение ПАСЕ восстановить членство России в организации.

"Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами. На сегодня в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа, а есть ли оно во ВРУ или ЦИК, нам неизвестно", - заключила Зеленко.