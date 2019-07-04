В Москве объяснили превышение Ираном запасов низкообогащенного урана

Тегеран не в состоянии следовать условиям иранской ядерной сделки в полном объеме из-за санкционного давления США, рассказали в МИД России. Москва продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призывает не драматизировать ситуацию.

"То, что оговоренный в СВПД порог оказался превышен, конечно, вызывает сожаление, однако это обстоятельство должно восприниматься в качестве естественного следствия всех тех событий, которые ему предшествовали", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам дипломата, американские рестрикции "сделали невозможным выполнение иранской стороной обязательств по СВПД". В Тегеране, напомнила она, неоднократно предупреждали об этом по мере развития ситуации и усиления прессинга со стороны Вашингтона.

Мария Захарова призвала участников иранской сделки, в число которых входят в том числе Великобритания, Германия и Франция, сосредоточиться на действиях по стабилизации обстановки вокруг ядерной программы ИРИ, а не накалять атмосферу.

В начале июля ситуацию с СВПД прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он указал, что в мире хватает игроков, готовых воспользоваться сложившимся положением. Замминистра отметил, что важно пройти этот момент без эмоций и не допустить нового "эскалационного скачка".

"То, что сейчас превышен 300-килограммовый порог, это, конечно, вызывает сожаление, но это не должно драматизироваться. Это должно восприниматься в качестве естественного следствия всех тех событий, которые предшествовали данному обстоятельству", - сказал Рябков, которого цитирует РИА Новости.

Превышение Ираном потолка запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов ранее подтвердили в МАГАТЭ.