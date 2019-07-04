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04.07.2019 21:16
Рубрика: Культура

В Москве стартовала ретроспектива "Восхождение"

Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
Ретроспектива "Восхождение", 4-9 июля, кинотеатр "Иллюзион", Москва.
Показ таких фильмов - попытка стереть психологические границы между "здоровыми" и "больными". Фото: Предоставлено кураторами ретроспективы "Восхождение" Показ таких фильмов - попытка стереть психологические границы между "здоровыми" и "больными". Фото: Предоставлено кураторами ретроспективы "Восхождение"
Показ таких фильмов - попытка стереть психологические границы между "здоровыми" и "больными". Фото: Предоставлено кураторами ретроспективы "Восхождение"

В четверг в московском кинотеатре "Иллюзион" стартовала ретроспектива "Восхождение" - фильмы, герои которых добиваются успеха, несмотря на врожденные особенности развития или неблагоприятную среду. Картины идут в рамках социально-культурного проекта "Кинообразование без границ", осуществляемого РОСКИНО в содружестве со Сбербанком.

Зрители увидят картины из девяти стран - от эссе и анимации до авторского кино, комедий и фильмов в формате Instagram. Программа откроется драмой Алена Кавалье "Быть живым и знать это", премьера которой состоялась на Каннском фестивале, и альманахом студентов мастерской Николая Лебедева в Высшей школе кино "Арка".

- В кино очень важна тема милосердия, - говорит генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе. - Это сложно - так показывать глубоко индивидуальные истории людей, жизнь которых складывается трудно, что после просмотра выходишь окрыленным. Именно такие фильмы мы старались собрать в нашей программе".

Рассказывает куратор ретроспективы Борис Нелепо:

Фото: youtube.com/ Гусар - ТВ
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"В разговоре о включении людей с ограниченными возможностями в полноценную социальную жизнь мы еще в самом начале пути. Показ таких фильмов - попытка проломить невидимую стену, стереть психологические границы между "здоровыми" и "больными". Получилась коллекция ключевых фильмов от 70-х годов до наших дней. В ней есть синефильская жемчужина: "Анна" Бруно Зукрова, который в 80 лет начал снимать жанровые и при этом очень личные картины. Фильм Джона Джанвито "След (Субик)" - кинороман, где история загрязнения водоема американской базой на Филиппинах переходит в трактат о цене прошлого, колониальных войнах и исторической травме. Не могу не упомянуть дилогию Бориса Юхананова о людях с синдромом Дауна или документальный портрет незрячего режиссера Александра Монтова "Друг из Сибири", снятый японцем Юки Кавамурой. Зрительский хит - "Чистое сердце, или Убийцы на колясках", подававшийся Венгрией на соискание "Оскара".

Вход на все показы ретроспективы бесплатный.

Навигатор

5 июля в 19.00 - "Чистое сердце, или Убийцы на колясках", Аттила Тилл, Венгрия, 2016.

6 июля в 13.30 - "Неуправляемый ни для кого", Борис Юхананов, Россия, 1995; "Да, дауны или поход за золотыми птицами", Борис Юхананов, Россия, 1997.

После показа состоится обсуждение с режиссером фильмов.

7 июля в 15.30 - "След (Субик)", Джон Джанвито, США - Филиппины, 2014.

8 июля в 20.00 - "Друг из Сибири", Юки Кавамура, Япония, 2016.

После показа состоится встреча с героем фильма, режиссером Александром Монтовым.

9 июля в 20.00 - "Жайм", Антониу Рейш, Португалия, 1974; "Лицо нашего страха", Стивен Двоскин, Великобритания, 1991.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк
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