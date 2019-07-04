В мужской сетке Уимблдона осталось двое россиян

Первая ракетка России и девятая ракетка мира Карен Хачанов поборется 5 июля за выход в четвертый круг Уимблдона.

Такая же задача стоит перед Даниилом Медведевым, который занимает 13-е место в мировом рейтинге. Он встречается с бельгийцем Давидом Гоффеном. А вот Андрей Рублев уступил во втором круге американцу Сэму Куэрри (3:6, 2:6, 3:6). Двое из трех - неплохая статистика. Ведь из 11 наших участниц на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета оставалась лишь Варвара Флинк. Ее матч против немки Юлии Гергес завершился после подписания номера "РГ" в печать.

Если говорить о перспективах российских теннисистов, то Хачанову досталась неплохая сетка на главном травяном турнире года. Один из самых неприятных соперников - Фелисьяно Лопес - ждал его во втором круге. Испанец занимает лишь 54-е место в рейтинге ATP, однако именно трава - покрытие, на котором 37-летний теннисист чувствует себя очень комфортно. Накануне он сделал чемпионский дубль в Лондоне, выиграв титулы в одиночке и паре с Энди Марреем, вернувшимся после операции по замене тазобедренного сустава. Понятно, почему организаторы предоставили Лопесу wild card.

Несмотря на высокий десятый номер посева, Карен не был явным фаворитом в матче и даже уступил в первом сете, но потом смог найти свою игру и одержал победу в четырех партиях со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.

- Фели Лопес всегда опасен, особенно на траве, - приводит слова Хачанова пресс-служба турнира. - Я не мог найти ритм на приеме в начале матча, но как только я нащупал его, получилось развернуть ситуацию в свою пользу. Это придало мне уверенности, и я заиграл в свой теннис.

За выход в следующий круг Уимблдона Хачанов снова поспорит с испанцем - Роберто Баутиста-Агутом. Он, кстати, ведет в личном противостоянии 3:2. А обе победы россиянин одержал на грунте, в том числе в этом сезоне. Чуть позже на "Ролан Гаррос" Хачанов впервые добрался до четвертьфинала турнира "Большого шлема". На Уимблдоне Карену вполне по силам попасть в полуфинал.