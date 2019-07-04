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04.07.2019 20:36
Рубрика: Власть

Дружить городами

В Париже обсудили французско-российское сотрудничество регионов и местных властей
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
Каким быть партнерству между Францией и Россией на уровне органов местного самоуправления? Что надо делать, чтобы вовлекать граждан двух стран в совместное решение проблем повседневной жизни? Эти и многие другие вопросы обсуждались на заседании "Группы Россия" в рамках прошедшей в Париже Генеральной ассамблеи ассоциации "Объединенные города Франции". Участие в этом форуме приняли с французской стороны мэр Страсбурга Ролан Рис и представители многочисленных городов Франции, у которых давно сложились партнерские связи с Россией. Нашу страну на этой встрече представлял посол РФ во Франции Алексей Мешков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

О том, какое значение придается децентрализованному сотрудничеству между двумя странами, "Российская газета" расспросила Михаила Швыдкого.

- Связи между регионами, городами России и Франции стали устанавливаться еще в советские времена и весьма активизировались в последние 30-35 лет. Они всегда были искренними и доброжелательными, приносили много обоюдной пользы. Французы с интересом относились к российской системе образования, к научным достижениям. Большую роль, напомню, в этом плане сыграла позиция Шарля де Голля и его визит в СССР в 1966 году, когда Франция заняла особую позицию в западном мире и прежде всего в отношении военной организации НАТО. То был важный импульс для нового качества отношений.
Французский историк прокомментировал интервью Путина в Financial Times

Если говорить о том, что происходит в последние годы, опыт показывает, что связи между городами и регионами меньше всего подвержены политической конъюнктуре и разного рода санкционным ограничениям. У горожан множество общих забот. Так, сейчас во Франции и других европейских странах заметно усилились "зеленые", которые занимаются вопросами экологии, а это то, что волнует сегодня и россиян, как и проблемы переработки отходов, чистоты городов. Здесь, я думаю, французские наработки нам будут в высшей степени полезны. Как и то, что сегодняшнее развитие регионов России может стать стимулом для активизации двусторонних связей в области среднего и малого бизнеса. А богатые традиции семейных предприятий во Франции? Этот опыт, безусловно, важен и для нас. Поэтому общее поле для сотрудничества в высшей степени широкое. Здесь очень большие перспективы для создания живой ткани отношений между людьми. Не всегда на уровне федеральных властей большой политики удается решать проблемы человеческого бытия так, как это можно делать на уровне контактов между городами, людьми. Они ближе к реальным проблемам жизни, что, безусловно, очень важно.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция
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