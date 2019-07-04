Новости

Бойцы Росгвардии помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области 04.07.2019
На Уимблдоне игрока лишили призовых за недостойную игру 04.07.2019
В Москве разоблачен пугавший водителей лжесотрудник ЦОДД 04.07.2019
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок 04.07.2019
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 04.07.2019
Как организовать экологичный пикник 04.07.2019
АвтоВАЗ возобновил производство машин 04.07.2019
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение приехать в Россию 04.07.2019
Путин предупредил о последствиях торговых войн США и Китая 04.07.2019
В Петербурге откроют новую дорогу к Ладожскому вокзалу 04.07.2019
Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений 04.07.2019
Погода в Москве на выходных достигнет "холодного дна" 04.07.2019
Под Тулой пьяная женщина протаранила машину ДПС и сбила полицейского 04.07.2019
В Красноярске проверят данные о детях, живших в антисанитарных условиях 04.07.2019
В Петербурге за три дня социальные участковые приняли 888 человек 04.07.2019
Видео: Как работает первая в мире внешняя боковая подушка безопасности 04.07.2019
В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП во время салюта 04.07.2019
Появился отрывок из нового "Полицейского с Рублевки" 04.07.2019
Освобожденный в КНДР австралиец прибыл в Токио 04.07.2019
Вышел трейлер художественного сериала об истории группы Wu-Tang Clan 04.07.2019
Абэ: Япония не собирается вносить изменения в договор с США о безопасности 04.07.2019
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей 04.07.2019
В Японии столкнулись военные грузовики, есть пострадавшие 04.07.2019
В Петербурге создадут галерею свадебных фотографий "Дочки-матери" 04.07.2019
Семь человек пострадали в Калининграде в ДТП с автобусом 04.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 23:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Куда Москва мчит?

Эксперты из 33 стран мира искали ответ на простой вопрос: когда человеку в мегаполисе жить хорошо
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 145(7903)
4 июля в парке "Зарядье" открылся Московский урбанистический форум. Архитекторы, дизайнеры, чиновники и бизнесмены из 33 стран в восьмой раз собрались в Москве, чтобы на сей раз обсудить будущее городов, здоровье горожан и тренды в развитии общественных пространств.
С каждым годом все больше городского пространства в Москве отдают пешеходам и велосипедистам. Фото: Сергей Михеев. С каждым годом все больше городского пространства в Москве отдают пешеходам и велосипедистам. Фото: Сергей Михеев.
С каждым годом все больше городского пространства в Москве отдают пешеходам и велосипедистам. Фото: Сергей Михеев.

В одном из самых популярных мест российской столицы проходит и сам форум - в концертный зал парка, открывшегося полтора года назад у самого Кремля, он переехал в прошлом году. Качество жизни в мегаполисах - главная тема всех проходящих на форуме дискуссий. Этой теме посвящены едва ли не все "круглые столы", дискуссии, презентации, дебаты и ток-шоу, в которых принимают участие более 300 экспертов с разных континентов. А поскольку в программу впервые включен конгресс Urban Health, все выступления так или иначе касаются здоровья горожан.

Москва старается уравнять между собой окраины и центр: для этого метро и дороги строятся так, чтобы у каждого жителя в пешей доступности была подземка и автобусы

"Последние десятилетия мы видим, как растет продолжительность жизни в стране, - заметил Собянин. - Но при этом все больше хронических заболеваний, связанных с неподвижным образом жизни, питанием и стрессами". Говоря о том, чем город пытается противостоять этому, мэр рассказал, "скорая помощь" в Москве стала приезжать почти в полтора раза быстрее, чем раньше. И признался: добиться этого было непросто, поскольку на столичных дорогах очень плотный трафик. Поэтому и транспортная политика, по его мнению, прямиком влияет на экологическую обстановку. Ведь главными загрязнителями в Москве по-прежнему остаются автомобили, а не заводы. Потеснить их должен общественный транспорт - самый современный, самый экологичный. И он в Москве уже есть. Замена всех устаревших автобусов на суперновые, внедрение электробусов позволило столице буквально за последние несколько лет вдвое снизить концентрацию вредных выбросов в атмосферу. "Устоявшееся мнение, что в крупных городах экология ухудшается, - всего лишь выдумки. Ситуация развивается наоборот: доля промышленности падает. В то же время предприятия стараются уменьшить объем вредных выбросов, - объяснил Собянин. - Запреты, которые были введены на городском и федеральном уровне по экологическому классу бензина, двигателя, возымели свои действия. Мы изменили автомобильный парк, сделав его самым молодым в Европе и самым экологичным".

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Собянин: Экология столицы значительно улучшилась за последнее время

Важно строить и новые дороги, чтобы распределить транспортные потоки, продолжал он. Например, Северо-Восточную хорду по уровню влияния на экологию он сравнил с десятками парков. "Строительство магистрали сокращает в целом на 5% перепробег машин. Это плюс для экологии, сопоставимый с 44 парками Горького, - сравнил мэр. - Представьте, какой объем лесных территорий замещает одна хорда".

А вице-мэр Хельсинки Санна Весиканса просто призвала собравшихся отказаться от личных авто в пользу общественного транспорта и велосипедов. Говорит, здоровье важнее. В Лондоне другой интересный проект - "Здоровая улица". О нем рассказала консультант по вопросам общественного здоровья при департаменте транспорта британской столицы Люси Сондерс. По ее мнению, городскую среду можно сделать намного чище, отдавая городское пространство все больше пешеходам и велосипедистам.

Замгенсека ООН Маймуна Мохд Шариф оценила усилия, предпринятые российской столицей в оздоровлении окружающей среды. "Москва может поделиться своим богатым опытом. На карте мегаполисов она играет особую роль, - отметила Шариф. - Сюда стекается огромное количество ресурсов и талантов, а это серьезный вызов для города", - сказала она.

Большой интерес у участников форума вызвало и то, как Москва пытается устранить неравенство в развитии между разными частями города. Сергей Собянин рассказал, что на это нацелена новая программа "Мой район". Москвичи живут в основном в спальных районах, сопоставимых по размеру с небольшими городами, заметил градоначальник. Потому, уверен он, так важно уравнять между собой окраины и центр: для этого метро и дороги нужно строить так, чтобы у каждого жителя в пешей доступности были станции подземки и остановки наземного транспорта.

Анастасия Ракова рассказала о развитии социальных программ для пенсионеров

- Мы всегда занимались тем, чтобы у каждого москвича была в районе достойная школа, поликлиника, музыкальная школа, дом культуры, парк, - подчеркнул Собянин. - Чтобы каждый москвич независимо от места проживания чувствовал себя одинаково комфортно, чувствовал себя москвичом.

Поделился еще одной своей заботой. "С одной стороны, хорошо, что Москва - лидер по количеству жилья, находящегося в собственности горожан. Но с другой - это замедляет мобильность населения. Ежедневный трафик увеличивается и рождает ряд других проблем, связанных в том числе с реновацией жилого фонда". Поэтому город, по его словам, готов поддержать развитие арендного жилья и дать необходимые бизнесу преференции. "Но нам нужны гарантии инвесторов, чтобы это было действительно арендное жилье, а не просто промежуточная фаза между стройкой и продажей в собственность", - заключил он.

Тем временем

В первый день форума было подписано несколько важных документов. Например, "Мосинжпроект" и французская компания SUEZ - мировой лидер по переработке отходов, заключили предварительное соглашение о создании совместного предприятия по переработке строительных отходов. "Учитывая работу над программами реновации и строительства метро, тема обработки и переработки отходов очень актуальна для Москвы, - пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - Мы надеемся, что наша совместная компания будет заниматься умным разбором зданий и переработкой строительных отходов".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Собянин назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов

Еще два документа касаются сотрудничества с зарубежными городами. Первое соглашение заключено с мэром Анкары Мансуром Явашем. Власти двух столиц намерены помогать органам местного самоуправления, бизнесу и общественным организациям налаживать между собой сотрудничество. Начнут с культурного обмена: в частности, до конца года в столичном парке "Музеон" появится памятник поэту Юнусу Эмре, а в турецком парке "Дикмен" - монумент советскому космонавту Юрию Гагарину. Другой документ поможет навести мосты с Большим Парижем. Совместными усилиями планируется развивать торговлю, культуру, спорт и информационные технологии.

Наконец, подписано соглашение с "Россетями". Компания до 2023 года намерена установить в столице не меньше 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта. Пользоваться ими смогут владельцы электромобилей, электроскутеров, мотоциклов, велосипедов и самокатов.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений
В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате