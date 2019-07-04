4 июля в парке "Зарядье" открылся Московский урбанистический форум. Архитекторы, дизайнеры, чиновники и бизнесмены из 33 стран в восьмой раз собрались в Москве, чтобы на сей раз обсудить будущее городов, здоровье горожан и тренды в развитии общественных пространств.

В одном из самых популярных мест российской столицы проходит и сам форум - в концертный зал парка, открывшегося полтора года назад у самого Кремля, он переехал в прошлом году. Качество жизни в мегаполисах - главная тема всех проходящих на форуме дискуссий. Этой теме посвящены едва ли не все "круглые столы", дискуссии, презентации, дебаты и ток-шоу, в которых принимают участие более 300 экспертов с разных континентов. А поскольку в программу впервые включен конгресс Urban Health, все выступления так или иначе касаются здоровья горожан.

Москва старается уравнять между собой окраины и центр: для этого метро и дороги строятся так, чтобы у каждого жителя в пешей доступности была подземка и автобусы

"Последние десятилетия мы видим, как растет продолжительность жизни в стране, - заметил Собянин. - Но при этом все больше хронических заболеваний, связанных с неподвижным образом жизни, питанием и стрессами". Говоря о том, чем город пытается противостоять этому, мэр рассказал, "скорая помощь" в Москве стала приезжать почти в полтора раза быстрее, чем раньше. И признался: добиться этого было непросто, поскольку на столичных дорогах очень плотный трафик. Поэтому и транспортная политика, по его мнению, прямиком влияет на экологическую обстановку. Ведь главными загрязнителями в Москве по-прежнему остаются автомобили, а не заводы. Потеснить их должен общественный транспорт - самый современный, самый экологичный. И он в Москве уже есть. Замена всех устаревших автобусов на суперновые, внедрение электробусов позволило столице буквально за последние несколько лет вдвое снизить концентрацию вредных выбросов в атмосферу. "Устоявшееся мнение, что в крупных городах экология ухудшается, - всего лишь выдумки. Ситуация развивается наоборот: доля промышленности падает. В то же время предприятия стараются уменьшить объем вредных выбросов, - объяснил Собянин. - Запреты, которые были введены на городском и федеральном уровне по экологическому классу бензина, двигателя, возымели свои действия. Мы изменили автомобильный парк, сделав его самым молодым в Европе и самым экологичным".

Важно строить и новые дороги, чтобы распределить транспортные потоки, продолжал он. Например, Северо-Восточную хорду по уровню влияния на экологию он сравнил с десятками парков. "Строительство магистрали сокращает в целом на 5% перепробег машин. Это плюс для экологии, сопоставимый с 44 парками Горького, - сравнил мэр. - Представьте, какой объем лесных территорий замещает одна хорда".

А вице-мэр Хельсинки Санна Весиканса просто призвала собравшихся отказаться от личных авто в пользу общественного транспорта и велосипедов. Говорит, здоровье важнее. В Лондоне другой интересный проект - "Здоровая улица". О нем рассказала консультант по вопросам общественного здоровья при департаменте транспорта британской столицы Люси Сондерс. По ее мнению, городскую среду можно сделать намного чище, отдавая городское пространство все больше пешеходам и велосипедистам.

Замгенсека ООН Маймуна Мохд Шариф оценила усилия, предпринятые российской столицей в оздоровлении окружающей среды. "Москва может поделиться своим богатым опытом. На карте мегаполисов она играет особую роль, - отметила Шариф. - Сюда стекается огромное количество ресурсов и талантов, а это серьезный вызов для города", - сказала она.

Большой интерес у участников форума вызвало и то, как Москва пытается устранить неравенство в развитии между разными частями города. Сергей Собянин рассказал, что на это нацелена новая программа "Мой район". Москвичи живут в основном в спальных районах, сопоставимых по размеру с небольшими городами, заметил градоначальник. Потому, уверен он, так важно уравнять между собой окраины и центр: для этого метро и дороги нужно строить так, чтобы у каждого жителя в пешей доступности были станции подземки и остановки наземного транспорта.

- Мы всегда занимались тем, чтобы у каждого москвича была в районе достойная школа, поликлиника, музыкальная школа, дом культуры, парк, - подчеркнул Собянин. - Чтобы каждый москвич независимо от места проживания чувствовал себя одинаково комфортно, чувствовал себя москвичом.

Поделился еще одной своей заботой. "С одной стороны, хорошо, что Москва - лидер по количеству жилья, находящегося в собственности горожан. Но с другой - это замедляет мобильность населения. Ежедневный трафик увеличивается и рождает ряд других проблем, связанных в том числе с реновацией жилого фонда". Поэтому город, по его словам, готов поддержать развитие арендного жилья и дать необходимые бизнесу преференции. "Но нам нужны гарантии инвесторов, чтобы это было действительно арендное жилье, а не просто промежуточная фаза между стройкой и продажей в собственность", - заключил он.

Тем временем

В первый день форума было подписано несколько важных документов. Например, "Мосинжпроект" и французская компания SUEZ - мировой лидер по переработке отходов, заключили предварительное соглашение о создании совместного предприятия по переработке строительных отходов. "Учитывая работу над программами реновации и строительства метро, тема обработки и переработки отходов очень актуальна для Москвы, - пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - Мы надеемся, что наша совместная компания будет заниматься умным разбором зданий и переработкой строительных отходов".

Еще два документа касаются сотрудничества с зарубежными городами. Первое соглашение заключено с мэром Анкары Мансуром Явашем. Власти двух столиц намерены помогать органам местного самоуправления, бизнесу и общественным организациям налаживать между собой сотрудничество. Начнут с культурного обмена: в частности, до конца года в столичном парке "Музеон" появится памятник поэту Юнусу Эмре, а в турецком парке "Дикмен" - монумент советскому космонавту Юрию Гагарину. Другой документ поможет навести мосты с Большим Парижем. Совместными усилиями планируется развивать торговлю, культуру, спорт и информационные технологии.

Наконец, подписано соглашение с "Россетями". Компания до 2023 года намерена установить в столице не меньше 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта. Пользоваться ими смогут владельцы электромобилей, электроскутеров, мотоциклов, велосипедов и самокатов.