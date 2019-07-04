В России в случае угрозы какого-либо стихийного бедствия будет по-новому вводиться режим чрезвычайной ситуации.

Защитить людей от стихийных бедствий, вовремя предупредить их о природных катаклизмах - задача не только спасателей, но и властей. Прежде всего региональных. Фото: Reuters

В публикуемом "Российской газетой" законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" более четко прописаны лица и органы власти, которые имеют полномочия вводить этот важный для страны режим.

Отныне губернаторы получат больше прав для введения режимов ЧС в своих регионах. Они теперь будут возглавлять комиссии по чрезвычайным ситуациям

Поправки точнее разграничивают круг тех организаций и ведомств, которые смогут вводить различные уровни режима ЧС. Таких уровней, как известно, несколько. Есть муниципальный, когда пожар или наводнение невелики. Есть региональный. Самый высший уровень - федеральный. Режимы будут вводиться на заседании Правительственной комиссии. На таких заседаниях в принципе и раньше вводили режимы разных уровней.

Теперь же режим ЧС регионального уровня получили право вводить главы регионов. То есть полномочия губернаторов в этом смысле расширяются. Губернаторы теперь сами будут председателями Комиссий по чрезвычайным ситуациям. Помимо четкого разграничения полномочий поправки еще и ускорят введение этих экстренных режимов. Губернатору на месте естественно лучше видно, что и как у него складывается с погодой.

Наиболее важный пункт поправок гласит: "Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организует разработку федерального плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям федерального или межрегионального характера.

Более четко прописаны и режимы реагирования на чрезвычайные ситуации.