Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен начаться 15 июля 2019 года, а завершиться 29 февраля 2020 года. Такие даты обозначены в постановлении правительства.

Это касается упакованного молока, сливок, йогурта, кефира, сливочного масла, сыра, творога, мороженого. Код товара нанесут на упаковку и начнут считывать на всех этапах его движения от производителя к покупателю. По такой схеме уже маркируют лекарства, обувь, табачные изделия, духи.

Министерство промышленности и торговли разрабатывает методические рекомендации по внедрению маркировки молочной продукции, рассказали "РГ" в ведомстве. Участие в этом процессе примет и сам бизнес. "В этом заключается важность проведения эксперимента. Участники рынка смогут не только настроить собственные технические и бизнес-процессы, но и принять участие в формировании новых правил игры", - поясняет глава Минпромторга Денис Мантуров.

Маркировать начнут упакованные молоко, сливки, йогурт, кефир, масло, сыры, творог, мороженое

Действительно, пока все правила до конца не известны. Тем более с 1 июля молочная продукция уже была включена в другую систему - электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) "Меркурий", которую внедряет Россельхознадзор. По замыслу, она также должна обеспечить прослеживаемость товара "от поля до прилавка". И тогда у бизнеса возникает вполне логичный вопрос - зачем нужны две системы?

Эксперимент по маркировке молочной продукции проводится для противодействия незаконному обороту этой категории товаров, пояснили в Минпромторге. "Цель эксперимента - протестировать механизм маркировки молочной продукции, чтобы в дальнейшем оценить его эффективность, в том числе с точки зрения противодействия незаконному обороту этой категории товаров", - отметил Денис Мантуров.

Маркировка - это современный и удобный инструмент, задача которого помочь добросовестным предпринимателям, исключив ситуацию "искаженной конкуренции" с незаконопослушными участниками рынка, уточнил он. На рынке действуют недобросовестные участники, которые зачастую не имеют регистрации и не вносят обязательные таможенные и налоговые платежи. Они незаконно снижают свои издержки, а законопослушным участникам рынка приходится с ними конкурировать, поясняют в Минпромторге.

Объем теневого оборота пока неясен. Расчет на то, что маркировка поможет очистить рынок от недобросовестных с фискальной точки зрения производителей. ЭВС же будет бить по тем, кто незаконно использует заменители или некачественное сырье. Эксперимент также поможет выбрать оптимальное средство идентификации, отмечают в Минпромторге.