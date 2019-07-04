"Российская газета" публикует подписанный президентом документ, которого ждали многие. Новый закон упростил получение гражданства иностранным специалистам. Новые правила вступят в силу через 90 дней после опубликования документа.

Новый закон говорит о сокращении срока работы в стране, по истечении которого такие претенденты смогут получить гражданство по упрощенной процедуре. Напомним, что законопроект об упрощенном получении гражданства для нужных стране профессионалов в мае этого года внесло в Думу правительство.

Упрощенная процедура получения гражданства для квалифицированных специалистов подразумевает исключение одного из обязательных пунктов процедуры - проживания по "виду на жительство" в течение 5 лет.

74 профессии вошли в список, по которому профессионалы могут претендовать на льготные условия оформления гражданства

Главное в документе - срок трудовой деятельности для граждан других стран и "лиц без гражданства", которые хотят получить российский паспорт, уменьшается с 3 лет до 1 года. Важная деталь - профессия иностранца должна быть включена в специальный перечень, дающий возможность стать гражданином РФ в упрощенном порядке.

Изменения подготовило министерство внутренних дел по поручению президента. И сделало это весьма оперативно. Судите сами - ровно год назад, в июле прошлого года, первый заместитель главы МВД России Александр Горовой заявил, что трехлетняя норма не позволяет привлекать в Россию квалифицированных сотрудников.

"Можно сделать вывод, что данная норма работает плохо, так как за время ее действия всего 24 квалифицированных специалиста получили гражданство РФ. Мы подготовили проект федерального закона, предусматривающий сокращение этого срока до одного года", - рассказал он тогда журналистам, добавив, что законопроект предусматривает пересмотр перечня профессий и специальностей каждые три года.

Немало иностранцев хотели бы стать гражданами России. Но простой переезд и оформление вида на жительство в России не дают человеку возможности пользоваться всеми преимуществами, которые доступны россиянам. В том числе - пользоваться социальными программами, льготами, бесплатными медицинскими услугами и дать качественное образование своим детям.

Так кто же нам нужен? Есть такой перечень профессий, который разработало министерство труда. Собственно, целью появления закона было желание страны заполнить специалистами наиболее проблемные вакансии. Нам нужны не только профессионалы с хорошим дипломом о высшем образовании и стажем работы. России очень нужно ликвидировать и дефицит рабочих профессий.