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04.07.2019 16:34
Рубрика: Экономика

Игрокам упростили регистрацию

Текст: Евгений Гайва
Посетители букмекерских контор теперь смогут пройти регистрацию всего за несколько минут. Нововведение поможет переориентировать любителей тотализаторов с зарубежных онлайн-сервисов на легальные российские букмекерские конторы. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Букмекерские конторы могут принимать обычные или интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать выигрыши только в том случае, если участник азартной игры прошел идентификацию. Для интерактивных ставок ранее эту процедуру фактически требовалось проходить дважды: со стороны организатора игр и еще со стороны центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) букмекерских контор или тотализаторов. В результате российские легальные букмекерские конторы проигрывали конторам, зарегистрированным в офшорах, которые проводили идентификацию за несколько минут.

Фото: depositphotos.com
Запрещены ставки на детские соревнования

Теперь организаторы азартных игр могут на основе договора поручать проводить идентификацию участников азартных игр ЦУПИС. Идентификация предполагает установление возраста участника азартной игры. Данные об участниках игр могут быть получены центром с согласия игрока из Единой системы идентификации и аутентификации. Если новый игрок проходит такую упрощенную идентификацию, ЦУПИС должен в течение трех рабочих дней передавать данные букмекерской компании, в которой зарегистрирован игрок.

Упрощенная идентификация означает подтверждение фамилии, имени, отечества и номера документа, удостоверяющего личность. Применяется она только для физических лиц. Такой способ идентификации применяется при совершении, например, банковских переводов на сумму до 100 тысяч рублей без открытия счета. В случае с приемом интерактивных ставок и выплаты выигрышей сумма не должна превышать максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств - 60 тысяч рублей. При этом общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием неперсонифицированного электронного средства платежа не должна превышать 200 тысяч рублей в течение календарного месяца. Такие требования применяются при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Также уточняется понятие "интерактивная ставка". Как указано в законе, такая ставка совершается с использованием электронных средств платежа, в том числе посредством Интернета и мобильной связи. При этом размер ставки на необходимость идентификации игрока не влияет.

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