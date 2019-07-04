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04.07.2019 17:12
Рубрика: Экономика

Усилен контроль за платежами внутри страны

Текст: Роман Маркелов
Банки и небанковские кредитные организации при проведении переводов электронных денег внутри России будут использовать только российскую платежную инфраструктуру. Кроме того, контроль за рынком платежных услуг усиливается в целом из-за появления новых участников платежного процесса. Два закона об этом публикует "Российская газета".
Цель новых требований - бесперебойность переводов электронных денег и технологическая независимость их операторов. Фото: Александр Корольков/ РГ Цель новых требований - бесперебойность переводов электронных денег и технологическая независимость их операторов. Фото: Александр Корольков/ РГ
Цель новых требований - бесперебойность переводов электронных денег и технологическая независимость их операторов. Фото: Александр Корольков/ РГ

Первый закон устанавливает для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры требования, аналогичные действующим для платежных систем. Так, операторы должны будут привлекать только российскую платежную инфраструктуру для переводов электронных денег внутри страны. Передача сведений о таких переводах за рубеж запрещается, исключаются также односторонние отказы платежной инфраструктуры от выполнения своих функций. Изменения не касаются трансграничных переводов.

Фото: istock
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Ранее заявлялось, что цель изменений - обеспечить бесперебойные переводы электронных денег внутри страны, а также операционную и технологическую независимость их операторов.

Второй подписанный президентом закон направлен на усиление контроля за рынком платежных услуг в связи с развитием платежных сервисов и появлением новых участников платежного процесса. Как пояснял его соавтор, первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, документ вводит новые понятия "поставщик платежного приложения", "платежное приложение", "платежный агрегатор", определяет порядок взаимодействия оператора по переводу денежных средств (банка) с поставщиком платежного приложения и платежным агрегатором, устанавливает обязанности оператора по переводу денежных средств в случае привлечения поставщика платежного приложения, а также требования к привлечению платежного агрегатора оператором по переводу денежных средств.

Также предусматривается, что операторы по переводу средств обязаны предоставлять Банку России сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, необходимые для ведения перечня банковских платежных агентов.

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