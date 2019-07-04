Цены на квартиры в новостройках за полгода подскочили в среднем на 9 процентов. По данным портала "Мир квартир", заметнее всего выросли квадратные метры в Пензе (+18,2%), Туле (+17,8%), Омске (+17,6%).

Главной причиной эксперты называют переход с 1 июля на эскроу-счета. Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, насколько на самом деле подорожали квартиры.

В Пензенской области в среднем квадратный метр вырос с начала года на три тысячи рублей, а цена в новостройках подбирается к рекордной отметке в 50 тысяч рублей.

Это связано в том числе с удорожанием стройматериалов и работ, вызванное ростом НДС до 20 процентов. Как пояснили "РГ" в пресс-службе одной их крупнейших строительных компаний региона "Термодом", на строящиеся дома цена повышается ежемесячно в связи с увеличением степени готовности дома - на 100-300 рублей за квадратный метр.

- Цены в сентябре на новостройки вырастут еще на три тысячи рублей, рост неизбежен. При этом количество сданных квартир будет уменьшаться, - говорит замначальника управления строительства минстроя Пензенской области Геннадий Попов. - Из 35 застройщиков только пять готовы работать с использованием эскроу-счетов.

А вот в Туле, по данным риелторских агентств, цена квадрата выросла в среднем только на полпроцента. К примеру, два года назад квадратный метр в новостройках на ул. Маргелова стоил 39 тысяч рублей, сейчас - 52 тысячи.

Омские эксперты считают темп удорожания новостроек (17,6%) несколько завышенным. "Думаю, в целом общий рост составил не более десяти процентов, - сообщил "РГ" директор крупной строительной компании "Новострой КПД" Вячеслав Гуринов. - Мы, например, в среднем подняли цены на пять процентов.

Риелторы советуют покупать квартиры в Омске именно сейчас, когда цены стабильны. Осенью они могут снова "рвануть", считают эксперты. Такая же тенденция и в Новосибирске, где стоимость новостроек будет только расти. "Наступает сезон продаж, второе полугодие всегда отличается повышенной активностью на рынке, - говорит руководитель отдела продаж "Центрального агентства недвижимости" Марина Самойлова.

Вечно растущий Сочи занял на этот раз в рейтинге, составленном порталом "Мир квартир", лишь седьмое место с 15,3 процента, уступив Новокузнецку (+16,3%). По словам президента Гильдии риелторов Сочи Юлии Усачевой, в городе-курорте за последние полгода на первичном рынке жилье подорожало на 20-30 процентов, не меньше. Как считает президент Гильдии риелторов Сочи, цены на жилье в олимпийской столице "по человеческим меркам уже выше некуда". Если, например, в жилом комплексе премиум-класса на улице Виноградной в Центральном районе Сочи три недели назад квадратный метр стоил 400 тысяч рублей, то сейчас его цена возросла до 750 тысяч. Причем застройщик, реализовав четыре апартамента, закрывает продажи и пересматривает стоимость.

- Бума роста цен на жилье в Сочи уже не будет, - заключила Юлия Усачева. - Что могло подорожать, уже подорожало. Я считаю, в будущем большое развитие ждет рынок жилья в Имеретинской низменности, в непосредственной близости от Олимпийского парка, образовательного центра "Сириус". Например, сейчас стоимость квадратного метра готового жилья Имеретинке составляет 200-300 тысяч, а в строящемся ЖК, срок сдачи которого - 2023 год, около 120 тысяч рублей.

Так что когда обзаводиться недвижимостью в летней столице, решать потенциальному покупателю. По совету эксперта в Сочи покупать жилье лучше летом, а продавать - зимой.