В Америке термин "медицина мирового уровня" - не только пафосная рекламная вывеска, но и закрепленное в документах понятие. Полтора десятка лет назад конгресс США выделил средства на строительство "медицинского центра мирового уровня" для Пентагона. По ходу работ выяснилось, что четкого понимания критериев нет, а потому была создана специальная комиссия, которая их разработала.

В Соединенных Штатах расположены сразу несколько медицинских центров, занимающих верхние строчки в мировых рейтингах. Чего ждать пациенту в такой клинике? Больничные палаты здесь строго индивидуальные. На входе в каждую устанавливают табло со специальными символами, по которым доктор может быстро узнать об особенностях пациента. Например, о наличии или отсутствии аллергий, ограничений по питанию. Внутри установлен рукомойник для врача и медсестер со световой сигнализацией, напоминающей о том, что надо помыть руки. В комнате обязательно будет раскладной диван на тот случай, если кто-то из членов семьи решит провести ночь с пациентом. Кормят как в дорогих отелях - по меню, с доставкой в номер. В палатах беспроводной интернет.

Широко используются технологии цифровой медицины, наглядным воплощением которых является центральный элемент палаты - больничная койка. Их современный вариант далеко ушел от простого ложа на колесиках. У изголовья сегодняшней "умной койки" несколько мониторов, на которых отображается информация о пациенте, а также приборы, необходимые для лечения. В моде всевозможные беспроводные браслеты и датчики, постоянно контролирующие давление, дыхание, пульс, температуру и другие показатели пациента. "Умные койки" в режиме реального времени считывают и записывают эти данные в больничную карту, анализируют их, а если заметят тревожные отклонения, вызовут врача. Это особенно важно в ночное время, когда персонала в больнице меньше и, соответственно, сложнее присматривать за каждым пациентом. Более того, "умные койки" умеют сами помогать больным. Например, если это необходимо, могут во сне осторожно повернуть пациента с одного бока на другой. Кроме того, они автоматически меняют уровень освещенности и температуру в помещении, или, если пациент захочет, он может сделать это самостоятельно, не покидая своего места.

В моде всевозможные беспроводные браслеты и датчики, постоянно контролирующие давление, дыхание, пульс, температуру и другие показатели состояния больного

Для передовых клиник стандартом стало внедрение телемедицины, включая дистанционную аудио- и видеосвязь с врачом. Сюда же входят системы датчиков, которые устанавливаются на пациента и через мобильное приложение или иным способом отправляют данные медику или близким. Такие технологии позволяют раньше выписываться из клиники, проводить время дома или на работе, но при этом оставаться под наблюдением врача, который может оперативно вмешаться и дать рекомендации, если увидит нежелательную динамику. Это особенно удобно для случаев, требующих длительной реабилитации или хронических заболеваний.

Пример таких технологий - система "Глаза ангела" (англ. Angel"s Eyes) из подключенных к интернету видеокамер, мониторов и микрофонов. Они позволяют родителям и членам семьи наблюдать и даже общаться с преждевременно рожденными малышами, которые недели, а то и месяцы могут находиться в отделении интенсивной терапии.

Современные больницы позволяют заранее дистанционно заполнить бумаги с тем, чтобы побыстрее пройти процедуру оформления, на которую в американских клиниках иногда уходит до получаса.

Другие инновации призваны сократить время, требующееся на определение диагноза. Это всевозможные устройства, позволяющие максимально оперативно взять анализ и получить его результат.

Передовые клиники активно используют робототехнику в лечебном процессе. Например, роботы, в том числе управляемые голосом, все шире используются в хирургии, что повышает точность манипуляций и минимизирует размеры разрезов, сокращая сроки восстановления. А чтобы пациент лучше представлял, что именно с ним сделают, перед операцией доктор наденет на него 3D-очки и покажет трехмерную модель части тела, расскажет о предстоящих манипуляциях.

Лучшие клиники отличаются высоким уровнем автоматизации и организации лечебного процесса. Компьютеры учитывают информацию и рекомендации врача для каждого пациента, помогают оптимизировать расписание сдачи анализов и исследований с тем, чтобы не было очередей. Машины также следят за дозированием и своевременным распределением лекарств. В ходу "умные браслеты" для пациентов, которые помимо диагностических функций помогают легко ориентироваться в клинике или дадут знать, когда пора идти на процедуру, напомнят о приеме препаратов.

Крупные медицинские кампусы, как правило, утопают в зелени и обладают и всей сопутствующей инфраструктурой, как, например, детские площадки, зоны для отдыха членов семей пациентов, многоуровневые парковки.

Есть и совсем "статусные" услуги. Например, Техасский медицинский центр обладает крупнейшим флотом вертолетов скорой помощи, что позволяет оперативно госпитализировать пациентов даже из удаленных районов.

В целом больница "мирового уровня" - это комплексное понятие, включающее в себя инновационные технологии, высокую профессиональную подготовку персонала, автоматизацию процессов. Современный медцентр в США - это, как правило, большой кампус, где расположены и многопрофильная клиника, и исследовательские центры, и корпуса для обучения персонала. Кроме того, каждое такое заведение претендует на наличие некой невидимой архитектуры, которая создает для пациентов особенный эмоциональный климат.

Наконец, если у вас нет страхового полиса, лучшие американские клиники напоследок произведут неизгладимое впечатление ценами "мирового уровня". Счет даже за относительно легкое вмешательство составит несколько тысяч долларов, а серьезное лечение с многодневным пребыванием в стационаре вполне может обойтись в сотни тысяч долларов.