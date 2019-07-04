Валентина Матвиенко: Телефонов на уроках не должно быть

Школьная мобильная вольница в новом учебном году может уйти в прошлое - Роспотребнадзор взял месяц на то, чтобы продумать меры по ограничению использования телефонов в средних учебных заведениях.

Дискуссия о гаджетах в школе разгорелась в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации гоcполитики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло в Кремле под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, при участии главы администрации президента РФ Антона Вайно и министра просвещения Ольги Васильевой.

"Если ребенок на уроке с телефоном, он разве будет учиться? Он будет под партой читать, смотреть, еще что-то", - сказала глава Совфеда.

С ней согласен ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе. Он уверен, что ребенок не должен пользоваться мобильником с момента прихода в школу и до выхода из нее. А с родителями можно в случае необходимости связаться через классного руководителя. "Поверьте - все перемены дети сидят только с телефонами. Никто во дворе не играет", - сказал Цискаридзе.

Силами родителей эту проблему решить не удастся, полагает телеведущая, автор проекта "Синяя птица" Дарья Златопольская. Ведь если одному ребенку запретить носить в школу мобильник, то он будет чувствовать себя ущемленным по сравнению с теми одноклассниками, которым разрешают приходить с телефоном.

Матвиенко предложила главе Роспотребнадзора Анне Поповой в течение месяца "без фанатизма", с соблюдением закона и этических норм продумать ограничительные меры. "Давайте, чтобы к началу учебного года вы приняли необходимые решения", - сказала она. Глава Совфеда также попросила учесть, что в большинстве школ нет условий для хранения телефонов и надо придумать такой порядок, при котором школьный бюджет не пострадает в случае пропажи гаджета. "Просьба все аспекты внимательно посмотреть", - добавила она.

"Многие педагоги, многие директора школ да и родители высказывают свою тревогу в связи с тем, что наличие телефонов, особенно у детей младших классов, отвлекает от учебного процесса, мешает учителю вести урок", - пояснила глава Совфеда свою позицию журналистам, добавив, что мобильники - это также маркер социального неравенства в школьной среде.

"Проблема деликатная, тут нельзя действовать только жесткими запретительными мерами, но большинство педагогического сообщества склоняется к тому, чтобы телефоны в школе запретить", - добавила она. Возможно, будут созданы условия для хранения устройств в школах, чтобы ученики могли позвонить родителям, но не брали гаджеты в класс. "Телефонов у детей на уроках и на переменках не должно быть", - резюмировала Валентина Матвиенко.

Отвечая на вопросы СМИ, она также коснулась темы сроков выплаты материнского капитала. В апреле этого года во время встречи Совета законодателей c президентом РФ Владимиром Путиным глава Совфеда предложила продлить действие этой меры до 2025 года. "Сейчас этот вопрос мы активно обсуждаем с министерствами, правительством, нашими коллегами из Государственной Думы, - сказала она. - Я думаю, до конца этого года соответствующее решение будет принято".