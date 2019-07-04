Валентина Матвиенко: Телефонов на уроках не должно быть

Новости

В Москве разоблачен пугавший водителей лжесотрудник ЦОДД 22:34
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок 22:12
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 21:55
Как организовать экологичный пикник 21:54
АвтоВАЗ возобновил производство машин 21:42
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение приехать в Россию 21:31
Путин предупредил о последствиях торговых войн США и Китая 21:24
В Петербурге откроют новую дорогу к Ладожскому вокзалу 21:23
Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений 21:17
Погода в Москве на выходных достигнет "холодного дна" 21:11
Под Тулой пьяная женщина протаранила машину ДПС и сбила полицейского 20:58
В Красноярске проверят данные о детях, живших в антисанитарных условиях 20:44
В Петербурге за три дня социальные участковые приняли 888 человек 20:37
Видео: Как работает первая в мире внешняя боковая подушка безопасности 20:33
В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП во время салюта 20:26
Появился отрывок нового "Полицейского с Рублевки" 20:23
Освобожденный в КНДР австралиец прибыл в Токио 20:18
Вышел трейлер художественного сериала об истории группы Wu-Tang Clan 20:09
Абэ: Япония не собирается вносить изменения в договор с США о безопасности 19:54
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей 19:40
В Японии столкнулись военные грузовики, есть пострадавшие 19:35
В Петербурге создадут галерею свадебных фотографий "Дочки-матери" 19:16
Семь человек пострадали в Калининграде в ДТП с автобусом 19:14
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз 19:13
Ростовчанин в костюме кролика "регулировал" движение транспорта 19:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 22:48
Рубрика: Власть

Чатик подождет

Валентина Матвиенко: Телефонов на уроках не должно быть
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 145(7903)
Школьная мобильная вольница в новом учебном году может уйти в прошлое - Роспотребнадзор взял месяц на то, чтобы продумать меры по ограничению использования телефонов в средних учебных заведениях.
Мобильные телефоны в школе мешают и учителям, и ученикам, считает Валентина Матвиенко. Фото: Сергей Куксин. Мобильные телефоны в школе мешают и учителям, и ученикам, считает Валентина Матвиенко. Фото: Сергей Куксин.
Мобильные телефоны в школе мешают и учителям, и ученикам, считает Валентина Матвиенко. Фото: Сергей Куксин.

Дискуссия о гаджетах в школе разгорелась в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации гоcполитики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло в Кремле под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, при участии главы администрации президента РФ Антона Вайно и министра просвещения Ольги Васильевой.

"Если ребенок на уроке с телефоном, он разве будет учиться? Он будет под партой читать, смотреть, еще что-то", - сказала глава Совфеда.

Фото: пресс-служба СФ
Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших подводников

С ней согласен ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе. Он уверен, что ребенок не должен пользоваться мобильником с момента прихода в школу и до выхода из нее. А с родителями можно в случае необходимости связаться через классного руководителя. "Поверьте - все перемены дети сидят только с телефонами. Никто во дворе не играет", - сказал Цискаридзе.

Силами родителей эту проблему решить не удастся, полагает телеведущая, автор проекта "Синяя птица" Дарья Златопольская. Ведь если одному ребенку запретить носить в школу мобильник, то он будет чувствовать себя ущемленным по сравнению с теми одноклассниками, которым разрешают приходить с телефоном.

Матвиенко предложила главе Роспотребнадзора Анне Поповой в течение месяца "без фанатизма", с соблюдением закона и этических норм продумать ограничительные меры. "Давайте, чтобы к началу учебного года вы приняли необходимые решения", - сказала она. Глава Совфеда также попросила учесть, что в большинстве школ нет условий для хранения телефонов и надо придумать такой порядок, при котором школьный бюджет не пострадает в случае пропажи гаджета. "Просьба все аспекты внимательно посмотреть", - добавила она.

"Многие педагоги, многие директора школ да и родители высказывают свою тревогу в связи с тем, что наличие телефонов, особенно у детей младших классов, отвлекает от учебного процесса, мешает учителю вести урок", - пояснила глава Совфеда свою позицию журналистам, добавив, что мобильники - это также маркер социального неравенства в школьной среде.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко: Грузия должна извиниться за антироссийскую провокацию

"Проблема деликатная, тут нельзя действовать только жесткими запретительными мерами, но большинство педагогического сообщества склоняется к тому, чтобы телефоны в школе запретить", - добавила она. Возможно, будут созданы условия для хранения устройств в школах, чтобы ученики могли позвонить родителям, но не брали гаджеты в класс. "Телефонов у детей на уроках и на переменках не должно быть", - резюмировала Валентина Матвиенко.

Отвечая на вопросы СМИ, она также коснулась темы сроков выплаты материнского капитала. В апреле этого года во время встречи Совета законодателей c президентом РФ Владимиром Путиным глава Совфеда предложила продлить действие этой меры до 2025 года. "Сейчас этот вопрос мы активно обсуждаем с министерствами, правительством, нашими коллегами из Государственной Думы, - сказала она. - Я думаю, до конца этого года соответствующее решение будет принято".

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Законодательная власть Совет Федерации
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений
В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате