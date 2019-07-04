ВЦИОМ: Больше половины россиян любят целоваться

Накануне Международного дня поцелуя, отмечаемого 6 июля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел интересное исследование. О его результатах сообщается на официальном сайте организации.

По данным опроса, 52% россиян любят целоваться, 38% целоваться нравится, еще 9% затруднились с ответом, а 1% ответили "вообще не целуюсь". Среди тех, кто не любит целоваться, 41% составляют женщины, 35% - мужчины.

Поцелуй как приветствие знакомых и близких относительно часто используют 49% опрошенных, а редко - 42%. Никогда не целуются при встрече со знакомыми 7%.

Чаще родных и близких россияне приветствуют словами (56%), объятиями (55%), рукопожатием (50%), улыбкой (41%). Словами приветствуют коллег 58%, рукопожатием - 54%, улыбкой - 31%, кивком головы - 24%. И лишь 2% адресуют коллегам поцелуи.