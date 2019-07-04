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04.07.2019,  
17:59
Текст:  Светлана Цыганкова

Вертолет Ми-38 испытали при высоких температурах и высоко в горах

Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Новые вертолеты Ми-38 испытали в экстремальных условиях: при высоких температурах и в горах. Кроме того, специалисты Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля провели серию полетов по правилам приборного полета, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Станислав Кошелев/ТАСС
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Испытания проводили в двух регионах. В Астрахани проверяли, как машина будет себя чувствовать при температуре наружного воздуха до плюс 45 градусов. На Эльбрусе вертолет испытывали в условиях высокогорья. Совершили более 50 полетов. Ми-38 доказал способность к полетам при экстремальных температурах, на высотах до трех тысяч метров над уровнем моря, при отсутствии визуальной видимости ориентиров и горизонта.

"РГ" уже писала о том, что вертолет Ми-38 прошел дополнительные сертификационные испытания в условиях экстремально низких температур. Они проводились на базе аэропорта "Мирный" и площадке "Накын" в Якутии.

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский добавил, что пройдут испытания и новой обзорной системы, будут также сертифицированы новые лопасти несущего винта. Испытания запланированы на ближайшее время.

Напомним, что на Ми-38 стоят высокоэкономичные российские двигатели ТВ7-117В, цифровой пилотажно-навигационный комплекс с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасная топливная система.

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